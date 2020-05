Do użytkowników poczty Gmail dociera już nowinka, dzięki której korzystanie z niej będzie jeszcze wygodniejsze. Łatwiej i szybciej dokonamy najważniejszych ustawień.

Łatwa i szybka zmiana ustawień w Gmail

Trudno zaprzeczyć, że Gmail jest jedną z najwygodniejszych skrzynek mailowych w przeglądarce. Problem w tym, że gdy coś nam jednak nie pasuje, to dotarcie do odpowiednich opcji pozwalających zmienić to czy inne ustawienie, wymaga wielu klików i zajmuje dużo czasu. Google o tym wie i zapowiada zmiany.

Jeśli jeszcze nie dotarła, to lada chwila dotrze do was aktualizacja, dzięki której Gmail będzie jeszcze wygodniejszy. Nowe menu szybkich ustawień (rozwijane po prawej stronie ekranu) umożliwi łatwą i bezproblemową zmianę:

typu skrzynki odbiorczej,

układu interfejsu,

pozycji okienka odczytu,

motywu graficznego

czy też widoku wątku (włącz/wyłącz).

Dodatkowym plusem będzie to, że wszystkie zmiany, na jakie się zdecydujecie, będą widoczne od razu – nie będzie trzeba ich zapisywać, w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda obecnie. W przypadku więc, gdybyście z nich jednak nie byli zadowoleni, to szybko je wycofacie.

Ustawienia Gmail pod kontrolą. Mała rzecz, a cieszy

Najważniejsze jest jednak to, że wreszcie nie będzie trzeba przekopywać się przez Ustawienia. No chyba, że będziemy chcieli wprowadzić jakąś większą zmianę, wtedy – po staremu.

Dodajmy na koniec, że aktualizacja nie wprowadzi żadnych nowych ustawień, a jedynie zwiększy komfort i przyspieszy dostawanie się do nich. To mała rzecz, a cieszy!

Źródło: Google Blog, MSPowerUser

