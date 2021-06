To ten moment, w którym potwierdzenie nieoficjalnych doniesień nie cieszy. Posiadacze konsol PlayStation dłużej poczekają również na nową odsłonę serii God of War.

Nowy God of War nie zadebiutuje w tym roku

O ile co do samej konsoli PlayStation 5 nie można mieć większych zastrzeżeń, zdecydowanie gorzej wygląda kwestia jej dostępności, a także nowych gier pozwalających wykorzystać duże możliwości sprzętowe i tym samym cieszyć się świetnymi efektami. Mieliśmy już do czynienia ze sporą porcją opóźnień i niestety wciąż pojawiają się kolejne. Chyba jeszcze bardziej bolesne.

Od pewnego czasu wiemy, że Gran Turismo 7 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Sugerowano, że taki sam los może podzielić nowy God of War. I niestety tak właśnie będzie, Santa Monica Studio wydało oficjalny komunikat. Mówi nam jedynie tyle, że premiera odbędzie się w 2022 roku, póki co nie masz szans na bliższy termin. Warto przy tym odnotować, że jednocześnie zdecydowano się rozszerzyć listę platform docelowych, ponieważ gra zostanie wydana również na PlayStation 4.

Nadzieja w Horizon Forbidden West, ale to też nic pewnego

Czy może być gorzej? Hermen Hulst, szef PlayStation Studios, pokusił się o wzmiankę nie tylko na temat nowego God of War, ale też Horizon Forbidden West. Wciąż nie można być pewnym, że produkcja szykowana przez Guerrilla Games nie dołączy do grona wielkich nieobecnych tego roku. Cały czas czynione są starania związane z wydaniem gry w okresie świątecznym, ale nie jest to jeszcze przesądzone.

W przypadku Horizon uważamy, że jesteśmy na dobrej drodze do premiery w tym okresie świątecznym. Ale to nie jest jeszcze do końca pewne. Pracujemy tak ciężko jak tylko możemy, aby jak najszybciej to potwierdzić. God of War to projekt, który rozpoczął się nieco później. Podjęliśmy więc decyzję o przesunięciu tej gry na przyszły rok, aby upewnić się, że Santa Monica Studio będzie w stanie dostarczyć niesamowitą grę, w którą wszyscy chcemy zagrać.

Nadzieją może napawać fakt, że kilka dni temu Horizon Forbidden West wreszcie zostało pokazane na obszernych fragmentach rozgrywki. Co ważne, wygląda naprawdę dobrze. Oczywiście zobaczyliśmy materiał zarejestrowany na PlayStation 5, ostatecznie również Horizon Forbidden West trafi także na PlayStation 4.

