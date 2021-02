Lista gier, dla których warto kupić PlayStation 5 prezentuje się dość skromnie. Można twierdzić, że start nowej generacji zazwyczaj wygląda podobnie, ale to chyba delikatne łagodzenie obecnej sytuacji. Tym bardziej, że 2021 rok miał przynieść zmiany i sporo głośnych hitów, a coraz bardziej prawdopodobne, że trzeba będzie obejść się smakiem. Sony wraz z podległymi studiami nie będzie w stanie zadbać o obiecywane gry.

Wyjątkami mogą okazać się nie opóźnienia, ale premiery zgodnie z planem. Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment, zapewnia, że obecnie w przypadku tytułów na wyłączność PlayStation 5 można być spokojnym o Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Returnal. Pierwsza z wymienionych propozycji nie ma jeszcze dokładnie ustalonej daty premiery, Ratchet & Clank: Rift Apart ma zadebiutować w czerwcu, a Returnal najwcześniej, bo w kwietniu (później niż pierwotnie planowano). O ile faktycznie nic się nie zmieni.

Zapewnienia mające nieco uspokoić zniecierpliwionych graczy nie pojawiły się przypadkiem. Niezbyt ciepło przyjęto informację, że Gran Turismo 7 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Co więcej, cierpliwością będą musieli najpewniej wykazać się nie tylko sympatycy wyścigów.

Zaczęto spekulować, że podobny los podzieli God of War: Ragnarök. I jeśli też na ten tytuł czekacie, to nie ucieszycie się, że wtóruje temu między innymi zazwyczaj bardzo dobrze poinformowany Jason Schreier.

I've got a nice shiny bridge to sell anyone who thinks God of War is coming out this year