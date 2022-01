Pora przypomnieć sobie, że dla wielu posiadających konto w sklepie Epic Games Store to właśnie czwartek jest ulubionym dniem tygodnia.

Gods Will Fall do pobrania za darmo

W ramach świątecznej wyprzedaży (swoją drogą trwającej do dziś), zarządzający Epic Games Store zdecydowali się między innymi na akcję z aż 15 dniami przynoszącymi darmowe gry. Można było się obłowić, bo nie brakowało wśród nich bardzo ciekawych tytułów, a uwzględniając pojawiające się pakiety łącznie darmowych gier było nawet więcej. Teraz wracamy do standardów panujących w tym sklepie, a konkretnie do prezentu udostępnianego w każdy czwartek.

Niespodzianki nie ma, bo zgodnie z zapowiedziami dziś padło na Gods Will Fall. Produkcja przygotowana przez studio Clever Beans i wydana przez Deep Silver pozostaje dostępna za darmo przez tydzień, do 13 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu. Zostanie wtedy zastąpiona przez Galactic Civilizations III.

O co chodzi w Gods Will Fall?

Gods Will Fall miało premierę niespełna rok temu, ale jeśli chodzi o przyjęcie przez recenzentów i graczy to okazało się ono dość chłodne. Średnie ocen to odpowiednio 70% i zaledwie 50%. Warto jednak zaakcentować, że nie jest to gra, którą brano na tapetę szczególnie często, więc tym bardziej warto pokusić się o własny osąd niż bazować na tak skromnej próbie.

Zarysy fabularny nie brzmi szczególnie oryginalnie, główni bohaterowie to ostatnia nadzieja dla ludzkości, którym trzeba pomóc w pokonaniu bogów i ich sług. Waleczny klan celtów to 8 różnych wojowników wyposażonych w inne rodzaje broni, aczkolwiek gracz w danym momencie walczy tylko jednym z nich. Gdy coś pójdzie nie tak i dana postać trafi do lochu, wtedy szansę ma następna. Jak być może już się domyśliliście, bogowie pełnią tu rolę bossów.

Pod względem gatunku mowa o grze akcji z elementami RPG, aczkolwiek wypada dodać, że twórcy zdecydowali się na widok izometryczny. Oprawa graficzna ma kreskówkowy rys, jak zawsze jednym się to spodoba, innym nie bardzo.

