Na temat The Day Before nie mówi się wiele. Twórcy zdążyli jednak zapewnić, że pod względem grafiki starają się o wiele i właśnie o tym przypomniano.

Tak wygląda The Day Before z ray tracingiem

Najnowszy materiał wideo promujący The Day Before został opublikowany przez firmę NVIDIA. Ta przy okazji targów CES 2022 pochwaliła się między innymi kartami graficznymi GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3090 Ti, ale zawsze miło jest pokazać coś również dla oka. W takich sytuacjach z reguły pada na materiały z gier, tym razem także z wspomnianego The Day Before.

Przygotowywane przez studio Fntastic, The Day Before od samego początku (tzn. od zapowiedzi) porównywane jest do takich tytułów jak The Last of Us i The Division, niektórzy widzą tutaj nawet ich połączenie. Gra przedstawiana jest jako survivalowe MMO cechujące się otwartym światem. Czy również atrakcyjną oprawą graficzną?

Przed premierą nie można ocenić tego ostatecznie, ale gameplay dawaje pewien przedsmak. A skoro NVIDIA to można szybko domyślić się, że w tle pojawią się technologie dedykowane kartom graficznym, które przygotowuje. Tutaj mowa przede wszystkim o ray tracingu, ale pewne jest, że The Day Before będzie obsługiwać też NVIDIA DLSS.

Kiedy premiera The Day Before?

Jak Wam się podoba sama oprawa wizualna i klimat postpandemicznej Ameryki? Kilka tygodni temu twórcy podali datę premiery tej gry i póki co plany nie uległy zmianie, bo cały czas mowa o 21 czerwca tego roku. Oby tak już zostało.

Warto jednak pamiętać, że podana data premiery dotyczy wyłącznie PC. The Day Before ma wprawdzie trafić też na konsole Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5, ale ich właściciele poczekają dłużej, prawdopodobnie do przyszłego roku.

Źródło: NVIDIA GeForce