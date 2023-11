W sklepie GOG rozpoczęła się wyprzedaż z okazji Czarnego Piątku. Aby przyciągnąć jeszcze większą uwagę graczy, zarządzający sklepem przygotowali niespodziankę w postaci Styx: Shards of Darkness za darmo.

Wyprzedaż z okazji Czarnego Piątku na GOG potrwa do 28 listopada. W jej ramach przeceniono ponad 6 tys. pozycji z oferty tego sklepu. Zainteresowani zgarnięciem Styx: Shards of Darkness za darmo mają nieco mniej czasu, oferta jest ważna do 24 listopada do godziny 15:00 naszego czasu. Wersja oferowana na GOG zawiera dodatek Akenash Set pozwalający wyposażyć bohatera w dodatkowy strój i sztylet z Akenash.

Styx: Shards of Darkness za darmo

Styx: Shards of Darkness. Co to za gra?

Premiera Styx: Shards of Darkness miała miejsce w 2017 r. Gra została przyjęta bardzo dobrze. Co ciekawe, okazała się jedną z tych produkcji, które gracze ocenili wyżej (średnia not sięgnęła prawie 80 proc.) niż branżowi dziennikarze.

To połączenie gry akcji, przygodówki i skradanki przygotowane na silniku Unreal Engine 4. Konieczność (a przynajmniej sugestia, że jest to często najlepsza droga do celu) cichego pokonywania poszczególnych lokacji i wrogów to w dużej mierze pokłosie faktu, iż głównym bohaterem Styx: Shards of Darkness jest goblin. Nie dysponuje on wielką siłą fizyczną, ale nadrabia sprytem (i nieprzeciętnym poczuciem humoru). Dużym atutem Styx: Shards of Darkness okazały się ciekawie zaprojektowane lokacje i spora swoboda, jaką twórcy oddali graczom zapewniając kilka dróg prowadzących do poszczególnych celów.