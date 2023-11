Widzieliście kiedyś nóż uzbrojony w nóż? Ja nie, ale darmowe gry na Epic Games Store uczą i bawią. W ramach najnowszej oferty odbierzemy intrygujący horror z elementami roguelike. By wejść do krainy mięsa i absurdu wystarczy aktywne konto.

Golden Light za darmo na Epic Games Store

W ostatnich tygodniach Epic Games Store oferuje graczom naprawdę ciekawe tytuły. Niedawno mogliśmy odebrać grę Turnip Boy Commits Tax Evasion, której głównym motywem jest podatkowa niesubordynacja w świecie warzyw. Teraz całkowicie za darmo przypiszemy do swojego konta Golden Light. Zapnijcie pasy, bo to bardzo specyficzne dzieło.

W Golden Light miesza się kilka gatunków… tutaj w ogóle wszystko miesza się ze sobą, włącznie ze zmysłami gracza. Co powiecie na pierwszoosobowy survival horror z elementami roguelike? Z akcją osadzoną w nietypowym środowisku, którego podstawowym budulcem jest mięso?

Nóż uzbrojony w nóż i rozsierdzone biurko

To jeszcze nic. Dodajmy do tego proceduralnie generowane poziomy, surrealistyczną grafikę przywodzącą na myśl retro-gry (albo nawet senne koszmary) oraz fakt, że naszym przeciwnikiem może być… niemal każdy przedmiot, co doskonale komunikuje nam zwiastun Golden Light. Całość okraszona bardzo, ale to bardzo specyficznym poczuciem humoru. Na tyle specyficznym, że część graczy po prostu go nie wyłapie.

Jeśli chodzi o zasady rozdawnictwa, to w tej kwestii nic się nie zmienia. Na odebranie Golden Light mamy czas do 16 listopada 2023 r. do godziny 16:59 czasu polskiego. Minutę później oferta zostanie zaktualizowana: Golden Light przepadnie, a do oferty trafi Earthlock oraz Surviving the Aftermath.