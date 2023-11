Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two, widzi potencjał w narzędziach AI. Te mogą przysłużyć się branży gier sprawiając, że interakcja z postaciami niezależnymi będzie jeszcze atrakcyjniejsza, ale w ocenie CEO jest też druga strona medalu.

GTA 6 oficjalnie. To kwestia tygodni

I stało się. Wreszcie prezentacja GTA 6 została oficjalnie potwierdzona przez Rockstar Games. Pierwszych materiałów z gry wypatrujcie dwunastego miesiąca, o brzasku patrzcie na wschód. W grudniu Rockstar Games obchodzić będzie 25-lecie działalności i właśnie wtedy twórcy serii Grand Theft Auto pochwalą się zwiastunem nowej odsłony. A tymczasem pojawiają się interesujące wskazówki, które mogą sugerować wykorzystanie AI w GTA 6.

Samo AI w grach staje się faktem, czy tego chcemy, czy nie. Co prawda nie mamy do czynienia z pełnoskalową tylko raczkującą rewolucją, ale trend jest widoczny. Kolejni giganci branży spoglądają łakomym wzrokiem w kierunku AI, a przykładów nie trzeba daleko szukać - Microsoft chce, by dialogi w grach Xbox tworzyła sztuczna inteligencja. Take-Two też dostrzega potencjał.

NPC zyskają na znaczeniu. Czy zobaczymy to w GTA 6?

W kontekście GTA 6 mamy interesujące tropy. Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two, czyli spółki macierzystej Rockstar Games, w rozmowie z firmą Inverse ocenił, że AI z pewnością się przyda, ale jego zdaniem “prawie na pewno nie będzie szybciej i taniej”. Gdzie wobec tego sztuczna inteligencja może się popisać?

"Jesteś grywalną postacią, wchodzisz w interakcję z postacią niegrywalną. Ta interakcja jest obecnie oskryptowana. A postacie niegrywalne raczej nie są zbyt interesujące. Można sobie wyobrazić, że wszyscy NPC stają się naprawdę interesujący i zabawni.” - ocenia Strauss Zelnick.

Take-Two zapewnia inwestorów o skuteczności AI

W podobnym tonie CEO Take-Two wypowiedział się w trakcie minionej konferencji z inwestorami: "Naszą strategią jest bycie najbardziej kreatywną, najbardziej innowacyjną i najbardziej wydajną firmą w branży i myślę, że sztuczna inteligencja prawdopodobnie spełnia wszystkie trzy kryteria. Ale nie oczekuj, że ceny spadną. Po prostu oczekuj, że wszystko będzie lepsze."

Niekoniecznie taniej, niekoniecznie szybciej, ale za to znacznie lepiej. Czy takie będzie GTA 6? Jeśli spojrzymy na najnowsze przecieki kreślące wizję tego, jaka grafika w GTA 6 będzie nam dana, to robi się niezwykle ciekawie. Dodajmy do tego informacje o patencie System and Method for Virtual Character Locomotion, który ma sprawić, że animacje w GTA 6 będą realistyczne jak nigdy dotąd. Czy twórcy GTA 6 pójdą na całość i pokuszą się o prawdziwą rewolucję? Czas pokaże.