Nie, to nie jest żart. Star Citizen zebrało do tej pory ponad 622 mln dolarów i chociaż gra nadal nie została sfinalizowana, to społeczność nie porzuca wiary w ten projekt. Twórcy też, więc otrzymujemy darmowy dostęp. Po raz kolejny.

Najdroższa gra w historii. Oto Star Citizen

GTA w kosmosie? Starfield na sterydach? Nazwij Star Citizen jak chcesz, ale jedno jest pewne: to projekt w pewnym sensie łączący pokolenia. Początki tej gry sięgają 2012 r., kiedy to uruchomiono pierwszą zbiórkę. Od tego momentu Star Citizen znajduje się w czymś, co intuicyjnie nazwalibyśmy wczesnym dostępem. Faza nieustannego rozwoju i wiecznych szlifów trwa nadal. Niemniej społeczność wierzy w ten projekt.

Graczom najwyraźniej spodobała się formuła wieloosobowej symulacyjnej gry w kosmosie. Projekt jest wyjątkowo ambitny, premiera pełnej wersji pozostaje niewiadomą. Niemniej liczby mówią same za siebie: do dnia dzisiejszego gracze wpłacili łącznie 622 mln dolarów (i nadal rośnie!), co czyni Star Citizen najdroższą grą w historii deklasując takie hity jak GTA 5 czy Red Dead Redemption 2.

W Star Citizen zagrasz za darmo. Oto szczegóły

Tymczasem deweloperzy ze studia Cloud Imperium Games zapraszają graczy na wydarzenie Intergalactic Aerospace Expo 2953. W praktyce jest to olbrzymia wystawa statków kosmicznych. Olbrzymim udogodnieniem jest darmowy dostęp do gry przez niespełna 2 tygodnie.

Od 17 do 30 listopada 2023 r. możemy grać w Star Citizen całkowicie bezpłatnie. W tym celu należy pobrać oficjalny launcher. Szczegóły wydarzenia znajdują w załączonym poniżej komunikacie twórców.

Squadron 42 nadciąga. Podobno

W drodze znajduje się również Squadron 42, czyli samodzielna gra będąca kampanią osadzoną w świecie Star Citizen. Tu również nie znamy daty premiery, chociaż trzeba nadmienić, że "coś się ruszyło" w tej kwestii. 23 października deweloperzy poinformowali, że "Squadron 42 jest już kompletny!" i teraz czas na faze dopracowania wszystkich aspektów rozgrywki. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.