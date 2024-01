Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach? Wielu szuka odpowiedzi na to pytanie i wiele też jest potencjalnych rozwiązań. Jednym z nich na targach CES 2024 pochwaliły się firmy Goodyear i TNO.

Firmy Goodyear i TNO wpadły na pomysł, by zintegrować samochody układ ABS z „inteligentnymi” oponami i rozpoczęły prace nad tym jeszcze w 2021 r. Krótko mówiąc polega to na tym, że system otrzymuje informacje o typie i kondycji ogumienia, co pozwala na odpowiednio optymalizować swoje działanie.

„Inteligentny” ABS dogada się z oponami

Czy ma to sens? Wyniki mówią za siebie. Podczas targów CES 2024 w Las Vegas firmy przedstawiły wnioski z testów, a prezentują się one następująco: zaproponowany system jest w stanie zwiększać wydajność układu ABS oraz skracać drogę hamowania nawet o 1,75 m (przy użyciu zimowych opon na suchej drodze przy prędkości 80 km/h).

Projekty tego typu mają bardzo duże znaczenie. Wskazują na to choćby dane z raportu Amerykańskiej Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wskazano tam mianowicie, że w samym 2021 r. doszło do przeszło 1,7 mln wypadków z udziałem pojazdów najeżdżających z tyłu. Teoretycznie sprawniejszy system ABS mógłby zapobiec przynajmniej części z nich.

– Nasza współpraca z TNO zaowocowała bezcennymi spostrzeżeniami i nowymi możliwościami, dzięki którym możemy dostarczyć większą wartość naszym klientom oraz wspierać przyszłość mobilności – powiedział Werner Happenhofer, wiceprezes Goodyear ds. inteligencji opon i rozwiązań eMobility. – W Goodyear wierzymy, że wykorzystując inteligencję opon, możemy przyczynić się do realizacji śmiałego celu przyszłej mobilności, jakim jest ograniczenie liczby wypadków.

Źródło: Goodyear / Alert Media