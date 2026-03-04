Smartfony

Łatwiej znajdziesz znajomego lub bagaż. Oto nowości w Androidzie

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Android otrzymał nowy zestaw funkcji, które nie wymagają z naszej strony aktualizacji systemu. W aplikacjach od Google łatwiej będzie znaleźć naszych znajomych, a informacją o lokalizacji bagażu podzielimy się z liniami lotniczymi.

W lutym ruszyły testy Androida 17, ale i bez nich Google potrafi zaprezentować nowości. Najnowsza aktualizacja Androida wprowadza udostępnianie lokalizacji bezpośrednio w rozmowie w Google Messages. Funkcja działa dzięki Find Hub i pokazuje pozycję na mapie w czasie rzeczywistym. Użytkownik sam decyduje, jak długo dzielić się lokalizacją i może w każdej chwili zatrzymać udostępnianie. W ten sposób Google uzupełnia istotny brak, bowiem tę funkcje oferuje większość aplikacji do rozmów, w tym Apple Messages.

Teraz podzielimy się lokalizacją także z linią lotnicząTeraz podzielimy się lokalizacją także z linią lotniczą

Find Hub ma też pomóc w odzyskiwaniu zaginionego bagażu. Jeśli do walizki dodano tracker tag, można udostępnić link z jej lokalizacją współpracującej linii lotniczej, by personel mógł pomóc w namierzeniu i przekazywać aktualizacje. Informacje z Find Hub uznaje ponad 10 linii lotniczych, w tym Lufthansa Group, Turkish Airlines, China Airlines czy Air India. 

Co nowego w Androidzie? Więcej wideo i zabawy

Już wkrótce w aplikacji sklepu Google Play zobaczymy krótkie pionowe wideo. Te mają służyć do promowania aplikacji i pomóc w uzyskiwaniu inspiracji. Dzięki temu będziemy mogli podjąć decyzję o pobraniu aplikacji na bazie materiału, który może pokazywać jej działanie, choć niekoniecznie musi. Wszystko to bez wychodzenia ze sklepu.

Wizytówka kontaktu to nowość w aplikacji TelefonWizytówka kontaktu w aplikacji Telefon

Bardziej odczuwalna może okazać się zmiana dotycząca wirtualnych wizytówek. W aplikacji Telefon stworzymy teraz własną kartę, która może pokazać się naszym rozmówcom podczas dzwonienia. Oprócz dodania zdjęcia wybierzemy font i jego kolor. Będziemy mogli także zadecydować, czy kartę zobaczą wszyscy, czy tylko zapisane na koncie Google kontakty. 

Inne nowości są pomniejsze, ale mogą ucieszyć najmłodszych. W Android Auto pojawią się teraz gry, które amerykańscy nauczyciele dopuścili do wykorzystania dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Wśród tytułów znajdą się: Disney Coloring World, LetraKid: Writing ABC for Kids, Marvel HQ: Kids Super Hero Fun, Draw a Stickman: EPIC 3, Kids Games: For Toddlers 3-5 i inne. Najmłodsi mogą też dobrze bawić się przy łączeniu ze sobą dwóch emoji w klawiaturze Gboard. Ta funkcja wychodzi z fazy bety.

Źródło: Google

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login