Łatwiej znajdziesz znajomego lub bagaż. Oto nowości w Androidzie

Android otrzymał nowy zestaw funkcji, które nie wymagają z naszej strony aktualizacji systemu. W aplikacjach od Google łatwiej będzie znaleźć naszych znajomych, a informacją o lokalizacji bagażu podzielimy się z liniami lotniczymi.

W lutym ruszyły testy Androida 17, ale i bez nich Google potrafi zaprezentować nowości. Najnowsza aktualizacja Androida wprowadza udostępnianie lokalizacji bezpośrednio w rozmowie w Google Messages. Funkcja działa dzięki Find Hub i pokazuje pozycję na mapie w czasie rzeczywistym. Użytkownik sam decyduje, jak długo dzielić się lokalizacją i może w każdej chwili zatrzymać udostępnianie. W ten sposób Google uzupełnia istotny brak, bowiem tę funkcje oferuje większość aplikacji do rozmów, w tym Apple Messages.

Teraz podzielimy się lokalizacją także z linią lotniczą

Find Hub ma też pomóc w odzyskiwaniu zaginionego bagażu. Jeśli do walizki dodano tracker tag, można udostępnić link z jej lokalizacją współpracującej linii lotniczej, by personel mógł pomóc w namierzeniu i przekazywać aktualizacje. Informacje z Find Hub uznaje ponad 10 linii lotniczych, w tym Lufthansa Group, Turkish Airlines, China Airlines czy Air India.

Co nowego w Androidzie? Więcej wideo i zabawy

Już wkrótce w aplikacji sklepu Google Play zobaczymy krótkie pionowe wideo. Te mają służyć do promowania aplikacji i pomóc w uzyskiwaniu inspiracji. Dzięki temu będziemy mogli podjąć decyzję o pobraniu aplikacji na bazie materiału, który może pokazywać jej działanie, choć niekoniecznie musi. Wszystko to bez wychodzenia ze sklepu.

Wizytówka kontaktu w aplikacji Telefon

Bardziej odczuwalna może okazać się zmiana dotycząca wirtualnych wizytówek. W aplikacji Telefon stworzymy teraz własną kartę, która może pokazać się naszym rozmówcom podczas dzwonienia. Oprócz dodania zdjęcia wybierzemy font i jego kolor. Będziemy mogli także zadecydować, czy kartę zobaczą wszyscy, czy tylko zapisane na koncie Google kontakty.

Inne nowości są pomniejsze, ale mogą ucieszyć najmłodszych. W Android Auto pojawią się teraz gry, które amerykańscy nauczyciele dopuścili do wykorzystania dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Wśród tytułów znajdą się: Disney Coloring World, LetraKid: Writing ABC for Kids, Marvel HQ: Kids Super Hero Fun, Draw a Stickman: EPIC 3, Kids Games: For Toddlers 3-5 i inne. Najmłodsi mogą też dobrze bawić się przy łączeniu ze sobą dwóch emoji w klawiaturze Gboard. Ta funkcja wychodzi z fazy bety.

Źródło: Google