Microsoft doładował Game Pass. Mocne gry w marcu

Być może marka Xbox w ostatnim czasie nie jest odbierana najlepiej przez brak działań ze strony Microsoftu, ale abonament Xbox Game Pass w dalszym ciągu jest mocnym narzędziem w rękach firmy. Odświeżenie biblioteki da nam dostęp do ciekawych gier.

Microsoft pokazał listę gier, które trafią do usługi w pierwszej połowie marca. Po raz pierwszy od premiery w 2020 roku do biblioteki trafi Cyberpunk 2077. Tytuł będzie dostępny w Xbox Game Pass w wariantach Ultimate i Premium od 10 marca. To kolejna gra od CD Projekt RED, która trafia do abonamentu. Kilka tygodni temu do usługi trafił Wiedźmin 3.

To nie wszystko, bo do portfolio trafia także F1 25. Gra dostępna jest w ramach Game Pass Ultimate i PC Game Pass od 4 marca. Dla posiadaczy Ultimate tytuł jest już dostępny w ramach EA Play. Gra pomoże w promocji rozpoczynającego się sezonu wyścigów. EA stworzyło wierne kopie torów biorących udział w tourze z wykorzystaniem technologii LiDAR.

Xbox Game Pass dostaje ciekawe tytuły dla wszystkich

Na liście znalazły się również gry, o których premierze informowano wcześniej. Final Fantasy III i Kingdom Come: Deliverance II są dostępne od dziś. Obydwa tytuły uruchomimy zarówno po pobraniu, jak i z poziomu chmury na konsolach, komputerach, ale i systemach Smart TV czy smartfonach. Te dwie gry są częścią abomanentów Premium, Ultimate i PC Game Pass.

Do Xbox Game Pass Premium trafia też Hollow Knight: Silksong. Długo wyczekiwana i ciepło odebrana metroidvania była dotychczas częścią planów PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. Na ten tytuł w tańszej wersji abonamentu trzeba poczekać do 12 marca. Twórcy zapowiedzieli darmową zawartość w 2026 roku.

Hollow Knight: Silksong trafi do tańszego abonamentu

Oprócz tego do abonamentu trafiają inne, nieco mniej medialne gry. Od 4 marca zagramy w “to a T” - nietypową platformówkę od twórcy równie nietypowej serii Katamari. Gra zespołu Keity Takahashiego jest dostępna w ramach abonamentu Premium, Ultimate i PC Game Pass. W abonamencie Ultimate i PC Game Pass zagramy od 5 marca w Planet of Lana II: Children of the Leaf. Microsoft podkreśla, że bajkowy platformer uruchomimy także na handheldach.

Od 10 marca do usług Game Pass Ultimate, Premium i PC Game Pass trafia Construction Simulator, gdzie będziemy pracować na wirtualnym placu budowy. Tydzień później do opłacających abonamenty Ultimate, Premium i PC Game Pass trafi DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, co zapewne ucieszy dzieci i rodziców zaznajomionych z uniwersum Kociego Domku Gabi.