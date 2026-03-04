To już oficjalne - OPPO Find X9 Ultra będzie pierwszym reprezentantem linii Ultra, który opuści Chiny i trafi do Europy. Na rynku fotoflagowców robi się tłoczno.

Informacja o dostępności OPPO Find X9 Ultra w Europie została ujawniona podczas targów MWC 2026. Przekazał ją także polski oddział, choć na razie bez jasnej deklaracji, że smartfon trafi także do naszego kraju.

OPPO Find X9 Ultra będzie rywalizował o portfele klientów z vivo X300 Ultra, który także doczeka się wersji globalnej. Poprzednicy tych smartfonów byli chwaleni za swoje imponujące możliwości fotograficzne, ale ich dostępność była mocno ograniczona.

Szczegóły na temat specyfikacji OPPO Find X9 Ultra trzymane są w tajemnicy, ale producent zapowiada wprowadzenie "najbardziej zaawansowanego systemu obrazowania" w historii marki. Został on opracowany we współpracy z Hasselbladem.

Nieoficjalnie mówi się, że nadchodzący smartfon zostanie wyposażony w:

aparat główny 200 Mpix z dużą matrycą 1/1,12 cala;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 200 Mpix z teleobiektywem 3x;

aparat 50 Mpix z teleobiektywem 10x.

Data premiery nie została ujawniona, ale OPPO zapewnia, że "europejski rynek znajdzie się w pierwszej fazie wprowadzenia urządzenia do sprzedaży". Można więc oczekiwać, że nie będzie powtórki z Xiaomi 17, który debiutuje w Polsce ponad 5 miesięcy po premierze w Chinach.