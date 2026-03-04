Gadżety AI rozwiną skrzydła. Podziękujcie Snapdragonowi Wear Elite

W urządzeniach ubieralnych kwestia procesorów sprowadzała się przez ostatnie lata przed wszystkim do energooszczędności. Teraz firma chce wtłoczyć do urządzeń ubieralnych więcej mocy po to, by te radziły sobie z zastosowaniami AI. To nie wróży dobrze cenom.

Qualcomm podczas targów MWC ogłosił premierę Snapdragon Wear Elite, procesora zaprojektowanego dla smartwatchy oraz urządzeń AI, takich jak zawieszki z asystentami. Producent deklaruje do 5 razy wyższą wydajność jednowątkową CPU oraz do 7 razy szybszą grafikę w porównaniu z wcześniejszymi modelami. Układ powstał w litografii 3 nm i ma pięć rdzeni: jeden duży o taktowaniu 2,1 GHz oraz cztery mniejsze z zegarami na poziomie 1,9 GHz.

Nie wydajność rdzeni, a moc NPU będzie główną gwiazdą Snapdragon Wear Elite

Nowością układów Snapdragon Wear Elite jest zastosowanie NPU do zadań AI. To pierwszy procesor dla urządzeń ubieralnych Qualcomma z dedykowanym Hexagon NPU, który ma wspierać modele AI o wielkości dwóch miliardów parametrów. Qualcomm zapowiada "osobiste doświadczenia AI", w tym rekomendacje zależne od kontekstu, naturalną obsługę głosem, rejestrowanie aktywności i agentów AI. Zadania takie jak m.in. rozpoznawanie słów kluczowych i redukcja szumów podczas rozmów i nagrań mają odbyć się przy niskim zużyciu energii.

W urządzeniach z Wear OS producent obiecuje do 30 proc. lepszy czas pracy na baterii oraz ładowanie szybsze nawet o 50 proc. w 10 minut. Snapdragon Wear Elite ma też rozszerzyć łączność i zapewnić dostęp do 5G, choć o ograniczonych możliwościach. Do tego producent zaimplementuje mikroenergooszczędne Wi‑Fi, dwukierunkową łączność satelitarną, Bluetooth 6.0, lokalizację przez GNSS oraz obsługę Ultra Wideband. Jednocześnie Qualcomm zaznacza, że producenci będą mogli zamawiać wersje chipu bez części tych modułów.

Snapdragon Wear Elite obiecuje spore wzrosty wydajności

Qualcomm nie podaje konkretnych modeli, ale informuje o harmonogramie i partnerach, którzy już wkrótce zaprezentują urządzenia oparte o ten ukłąd. Pierwsze urządzenia wykorzystujące ten chip zaczną trafiać na rynek w ciągu najbliższych kilku miesięcy"- przekazał Qualcomm. Firma wskazuje też, że platformę wspierają “wiodący globalni partnerzy, w tym Google, Motorola i Samsung".

Na rynku, na którym Apple Watch przekracza 50 proc. udziału sprzedaży, Qualcomm chce pomóc w ugraniu dobrego rezultatu dla producentów korzystających z Wear OS. Sprzęt może pomóc w uzyskaniu przewagi dzięki nowym możliwościom obliczeniowym. Jednocześnie to oznacza, że asystenci AI w postaci przypinek lub naszyjników mogą zyskać niezbędną moc do codziennych interakcji.