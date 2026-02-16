Ruszyły testy Androida 17. Co nowego?

Android 17 Beta 1 wylądował na pierwszych smartfonach. Google obiecuje wzrost płynności, wydłużenie czasu pracy na baterii i inteligentniejsze zachowanie aplikacji.

Warto odnotować, że na pierwszym etapie publicznych testów Google skupia się przede wszystkim na zmianach wpływających na działanie zewnętrznych programów. Większe nowości funkcjonalne i wizualne dostarczane są z reguły później.

Android 17 Beta 1 - lista nowych funkcji

Na pierwszy rzut oka Android 17 nieznacznie różni się od Androida 16, ale Google wdrożył garść istotnych zmian "pod maską".

Pełna responsywność aplikacji. Twórcy programów na Androida 17 nie będą już mogli zablokować orientacji ekranu (np. tylko pionowo) ani zmiany rozmiaru okna na dużych ekranach. Programy będą musiały wypełniać całą dostępną przestrzeń, bez czarnych pasów po bokach na tabletach czy składanych smartfonach.

Płynniejsze animacje. Google wprowadził w Androidzie 17 zmianę sposobu, w jaki system kolejkuje zadania do wykonania. Ma się to przełożyć na rzadsze gubienie klatek animacji.

Dłuższy czas pracy na baterii. Android 17 inaczej zarządza pamięcią RAM. Google deklaruje, że nowy sposób jest mniej obciążający dla procesora, co powinno poprawić czas pracy.

Lepsza obsługa aparatu w aplikacjach fotograficznych. Aplikacje aparatów mogą teraz zmieniać tryby pracy (np. z foto na wideo) bez konieczności resetowania całego podglądu, co ma wyeliminować irytujące mignięcia i zacięcia. Android 17 wnosi też wsparcie dla standardu kompresji wideo VVC, dzięki czemu filmy będą mogły mieć lepszy stosunek jakości do rozmiaru pliku.

Bezpieczeństwo i prywatność. Android 17 będzie domyślnie blokował przesyłanie danych w formie jawnego tekstu, bez szyfrowania. Nowe mechanizmy mają lepiej kontrolować integrację zewnętrznych komunikatorów z systemową historią połączeń. Z kolei zmiany w funkcjonowaniu Wi-Fi mają pozwolić na dokładniejsze wykrywanie bliskości innych urządzeń i bezpieczniejsze udostępnianie plików.

Android 17 wnosi także garść zmian kosmetycznych. Najbardziej rzucającą się w oczy jest przeprojektowany i bardziej minimalistyczny widżet wyszukiwarki.

Android 17 (na górze) i Android 16 (na dole)

Na pasku regulacji głośności pojawiła się czytelniejsza ikona ustawień zamiast symbolu wielokropka.

Android 17 (po lewej) i Android 16 (po prawej)

Po wybudzeniu Gemini gestem wyświetla się teraz nowa animacja "ściskania" ekranu.

Można oczekiwać, że w finalnej wersji Androida 17 pojawi się więcej nowych funkcji i zmian wyglądu.

Android 17 - kiedy aktualizacja? Lista kompatybilnych smartfonów

Na razie Android 17 znajduje się w fazie Beta. Google ogłosił jednak, że etap Platform Stability planowany jest już na marzec, co oznacza, że w ciągu kilku tygodni zmiany będą finalizowane. Pełna aktualizacja ma zostać wydana "kilka miesięcy" później, potencjalnie w okolicach czerwca.

Android 17 - harmonogram rozwoju

Oprogramowanie dostępne jest na smartfony Google Pixel 6 i nowsze, wliczając w to wersje "a" oraz Fold. Zainteresowani testami powinni się udać na tę stronę, ale nie radzę instalować testowego wydania na głównym smartfonie. Z moich obserwacji wynika, że Android 17 działa jeszcze niestabilnie.