Dobra reklama to dla wielu... ta, której nie ma. Google wierzy jednak w to, że możesz polubić reklamy, tylko muszą one być odpowiednio do ciebie dopasowane. Właśnie w tym celu powstało Moje Centrum Reklam.

Jak to jest z tymi reklamami w sieci?

Szacuje się, że prawie połowa Polaków korzysta z adblocków, czyli narzędzi służących do blokowania reklam w Internecie. Mają ku temu swoje powody: czy to chęć przyspieszenia ładowania się stron, troska o prywatność czy też wściekłość spowodowana natarczywymi reklamami wątpliwej jakości i to nierzadko w zdecydowanie nieakceptowalnej liczbie. Google wierzy jednak, że da się to zmienić. A że z reklam się utrzymuje, to trudno mu się dziwić.

Już od dłuższego czasu Google stawia jasne reguły dotyczące tego, co mogą przedstawiać reklamy, jaką mogą mieć formę, ile ich może być i tak dalej. To wszystko w założeniach ma chronić użytkowników i zwiększać ich komfort. Celem nadrzędnym wydaje się jednak zwiększanie efektywności tych reklam, a jeśli ktokolwiek ma kliknąć ten lub inny banner czy tekst, to musi mieć ku temu powód. Krótko mówiąc: musi to być reklama dopasowana do niego.

Tworzenie profili reklamowych to jedna z kluczowych gałęzi funkcjonowania firm takich jak Google. Nawet najlepsze algorytmy nie zrozumieją nas jednak lepiej niż my sami. Dlatego właśnie powstało Moje Centrum Reklam – to specjalna platforma, w której każdy może dokładnie ustalić, jakie reklamy chce otrzymywać, a jakich Google nie powinien wyświetlać.

Google chce rozwiązań twoje problemy. Po to powstało Moje Centrum Reklam

Moje Centrum Reklam firma Google zapowiedziała już kilka dni temu, ale do użytkowników – jak zwykle – docierało falami. W miniony weekend dotarło i do mnie, więc wziąłem się do roboty. Przypuszczalnie ty też możesz już to zrobić. Za pomocą kilku kliknięć możesz wskazać Google’owi tematy, które cię interesują i te, które kompletnie cię nie obchodzą. W Moim Centrum Reklam możesz też pozwolić lub zabronić personalizowania reklam na podstawie określonych aktywności, na przykład historii wyszukiwań w serwisie YouTube.

Żeby dostać się do Mojego Centrum Reklam, najlepiej jest po prostu przejść pod adres myadcenter.google.com. Twoim oczom ukaże się wówczas panel, z poziomu którego możesz dostosować reklamy, dając plusa lub minusa określonej tematyce lub marce, a także ograniczając wyświetlanie reklam dotyczących wrażliwych tematów (jak ciąża, odchudzanie czy randki). Równie dobrze działa to na komputerze, jak i telefonie.

Źródło: Google, inf. własna