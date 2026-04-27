Google robi porządek z aplikacjami zdrowotnymi? Nadchodzi Google Health

Jeśli chodzi o usługi zdrowotne, Google ma w swoim portfolio niemały bałagan. Firma może jednak planować jego posprzątanie.

W 2014 roku wydana została aplikacja Google Fit, służąca do monitorowania aktywności i gromadzenia danych zdrowotnych. W 2021 gigant przejął producenta zegarków Fitbit, a wraz z nim aplikację o tej samej nazwie, stając się tym samym właścicielem dwóch konkurencyjnych apek do tego samego. W 2022 roku Google wypuścił dodatkowo aplikację Health Connect, która służy do agregowania danych zdrowotnych z różnych źródeł.

Od strony użytkowej sprawa jest dość skomplikowana. Użytkownik, który kupuje zegarek Google Pixel Watch, musi go sparować z apką Fitbit, a nie Google Fit, co może być nieco nieintuicyjne. Zwłaszcza że platforma Fitbit wciąż jest dość mocno odseparowana od reszty ekosystemu Google’a, bo przykładowo płatny plan Fitbit Premium nie jest częścią planu Google One. Taka sytuacja może jednak nie trwać wiecznie.

Google Health zamiast Fitbit

Jak zauważył serwis 9to5Google, Google może szykować się do rebrandingu aplikacji Fitbit. Na stronach Google Store oraz App Store firma zaczęła używać zamiennie nazw Fitbit oraz Google Health, a ponadto zamieściła nowe logo.

Logo Google Health na stronie Google Store (fot. 9to5Google)

Co prawda po nagłośnieniu wycieku gigant przywrócił pierwotną nazwę, ale spekuluje się, że po prostu informacja o planowanym rebrandingu wyciekła zbyt szybko.

Wygląda na to, że Google dąży do modelu, w którym Fitbit pozostanie marką sprzętową (czego przykładem ma być nadchodząca opaska Fitbit Air), natomiast cała warstwa analityczna i serwisowa zostanie wchłonięta przez Google Health.

Wprowadzenie marki Google Health do warstwy aplikacyjnej stawia pod znakiem zapytania przyszłość obecnego, niespójnego portfolio zdrowotnego Google’a. Niewykluczone, że w przyszłości Google Health stanie się ostatecznym następcą platformy Google Fit, tworząc wreszcie jeden spójny punkt styku dla danych pochodzących z różnych źródeł i urządzeń. Choć na razie to tylko spekulacje, bo póki co firma nie zakomunikowała jeszcze oficjalnie nawet zmiany nazwy.

Można oczekiwać, że rebranding sam w sobie nie uchroni Google’a przed zobowiązaniami wobec rynkowych regulatorów. Przypomnijmy, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie firmy Fitbit pod warunkiem, że do 2030 roku nowy właściciel:

nie będzie wykorzystywał danych o zdrowiu i kondycji użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do celów personalizacji reklam Google Ads;

utrzyma bezpłatny dostęp do interfejsu Web API Fitbit dla zewnętrznych deweloperów;

będzie oferował producentom urządzeń publiczne interfejsy API niezbędne do współpracy ich akcesoriów z systemem Android.

Warto przypomnieć, że już 19 maja rusza impreza Google I/O 2026, podczas której firma ma przedstawić nowości związane z jej usługami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie tego dnia Google Health ujrzy światło dzienne.