Wielki iPad powstanie? Nowy szef Apple obsypie nas nowościami

Zmiana na fotelu szefa Apple będzie wiązała się z nową strategią. John Ternus otrzyma nowe zadania, ale i narzędzia, które pomogą mu zbudować jego wizerunek. Mark Gurman z Bloomberga wskazuje, że wśród nich może być nietypowy, składany iPad.

Gdy na fotelu CEO Apple zasiądzie John Ternus, rozpocznie się intensywny okres prezentacji nowych produktów. Z reguły producent w połowie września przedstawia światu swoje najnowsze iPhone’y. W tym roku to proces o tyle wyjątkowy, że oprócz modeli Pro dostaniemy po raz pierwszy składany telefon Apple. To właśnie to urządzenie ma pomóc Johnowi Ternusowi w uzyskaniu wizerunku innowatora.

Mark Gurman w newsletterze “Power On” dla Bloomberga wskazuje, że składany iPhone ma być urządzeniem, przy którym Ternus wypadnie korzystnie także dlatego, że to on pracował nad iPadami. Jedną z czterech kluczowych wartości nowego telefonu ma być to, że po rozłożeniu działa on właśnie niczym iPad, choć bez iPadOS. Poza tym firma będzie podkreślała wytrzymałość, wydajność oraz mniej widoczne niż u konkurencji zagięcie rozkładanego ekranu.

Ternus ma być twarzą każdej z tych innowacji. To jednak nie wszystko, czego możemy się spodziewać po pierwszych miesiącach jego zarządzania.

Nowe kategorie produktów i nietuzinkowy iPad, który może nie powstać

Okazuje się, że iPhone Fold to nie jedyne urządzenie z elastycznym ekranem, nad którym pracuje Apple. Dotychczas firma skupiała się na tym, by iPady przekątną ekranu nie przekraczały 13 cali. Istnieje jednak wewnętrzny projekt, który jest znacznie większy. Jeszcze nim Ternus został ogłoszony przyszłym CEO Apple, pracował nad prawie 20-calowym iPadem.

Szanse na to, by ten tablet ujrzał światło dzienne, nie są jednak duże. Choć był to istotny projekt dla Ternusa, tak kilka osób pracujących nad sprzętem ujawniło Gurmanowi, że rozwiązanie może skończyć jako ciekawostka i eksperyment.

iPad z wielkim ekranem mógłby powstać

Apple ma za to inne kategorie, których premiera rynkowa jest o wiele pewniejsza. Gurman przypomina o ofensywie dotyczącej AI, w ramach której czekają nas inteligentne okulary od Apple, AirPodsy wyposażone w kamery i sztuczną inteligencję oraz przypinka z kamerą i asystentem, która połączy się z iPhonem.

Oprócz tych produktów firma chce powrócić do ekosystemu smart home ze sprzętami napędzanymi nową Siri. Wśród nich ma być głośnik z ekranem, określany hubem inteligentnego domu, który pojawi się także w wersji z większym ekranem osadzonym na robotycznym ramieniu. Do tego firma planuje dołączyć do wyściu z Amazon Ring i Google Nest i zaprezentować własne systemy bezpieczeństwa jak sensor z kamerą.

Najbliższą i najbardziej realną przyszłość mają stanowić nowe laptopy MacBook z dotykowymi ekranami, których premiera będzie nieco opóźniona. Na drugim końcu mapy są za to okulary rozszerzonej rzeczywistości z ekranami, które według Gurmana mogą się pojawić między 2028 a 2030 rokiem.