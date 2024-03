Zapisz tę datę, bo będzie się działo. Google I/O 2024 zapowiedziane

Przed Google’em wyjątkowo ciężki egzamin, co jest znakomitą wiadomością dla użytkowników jego usług.

I/O to coroczna impreza programistyczna Google’a, podczas której prezentowane są liczne nowości związane z jego aplikacjami, usługami oraz produktami. Firma oficjalnie potwierdziła, że Google I/O 2024 odbędzie się już 14 maja.

Google I/O 2024 zapowiada się wyjątkowo ciekawie

Przez lata Google I/O 2024 organizował swoje imprezy jako absolutny lider na najważniejszych rynkach. Gdy Google to najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie, Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie, Mapy to najpopularniejsza nawigacja na świecie, a YouTube to najpopularniejszy serwis wideo na świecie, obserwujemy jedynie giganta, który żongluje nowościami bez większej presji ze strony rywali.

Najważniejszym trendem ostatnich lat jest jednak sztuczna inteligencja, a na tym rynku prym wiedzie OpenAI. ChatGPT jest nie tylko nieporównywalnie popularniejszym narzędziem od Gemini Google’a, ale i wciąż zdaje się mieć jakościową przewagę.

Możemy być pewni, że Google I/O 2024 zostanie zdominowane przez rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Ciekawie będzie obserwować jak Google walczy o uwagę użytkowników z pozycji mniejszego gracza, bo to coś absolutnie świeżego. A nic nie wpływa na poprawę jakości produktu tak bardzo jak ostra konkurencja.

Dlatego zapiszcie datę 14 maja w kalendarzu, bo będzie się działo.