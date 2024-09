Ray-Ban Meta w nowej odsłonie. Koniec udawania zwykłych okularów

Akcesoria do telefonów

Okulary Ray-Ban Meta doczekały się nowej, wyjątkowo gadżeciarskiej wersji. Co powiecie na przezroczyste oprawki?

Co prawda podczas imprezy Meta Connect 2024 show skradł prototyp okularów AR Meta Orion, ale jest te nie są przeznaczone do sprzedaży. Tymczasem firma ma już w swojej ofercie okulary mniej zaawansowane, ale komercyjnie dostępne. Rok po premierze do sklepów zmierza odświeżona wersja.

Okulary Ray-Ban Meta Wayfarer Limited Edition mają przezroczyste oprawki

Pierwotna idea Ray-Ban Meta była taka, by te jak najbardziej przypominały zwykłe okulary. Sam zresztą noszę je na co dzień i mało kto zwraca uwagę, że to tak naprawdę gadżet z wbudowaną kamerą, głośnikami i AI.

Wersja Wayfarer Limited Edition wywraca tę koncepcję do góry nogami. Przezroczysta oprawka uwidacznia wszystkie znajdujące się wewnątrz komponenty, na czele z sąsiadującym z lewą soczewką obiektywem aparatu.

Ta edycja ma w standardzie szkła fotochromowe, które przyciemniają się pod wpływem światła słonecznego.

Przy okazji producent ogłosił, że do okularów Ray-Ban Meta dobrać będzie można teraz całą gamę szkieł Transitions GEN S. Dotychczas wybór wersji kolorystycznych ograniczony był do szarej i zielonej.

Okulary Ray-Ban Meta Wayfarer Limited Edition nie są dostępne polskim sklepie Mety. W niemieckim wyceniono je na 459 euro, czyli równowartość 1960 zł. To o 50 euro więcej niż wersja nieprzezroczysta.

Okulary Ray-Ban Meta nauczyły się nowych sztuczek

Sztuczna inteligencja Meta AI - która oficjalnie nie jest dostępna w Polsce, choć da się ją uruchomić korzystając z VPN-u - zostaje rozbudowana o nowe funkcje.

Twórcy chwalą się dodaniem obsługi wideo, dzięki której sztuczna inteligencja będzie w stanie na w czasie rzeczywistym analizować otoczenie. Dotychczas sztuczna inteligencja potrafiła jedynie zrobić i przeanalizować pojedyncze zdjęcie.

Kolejna nowość to pamięć. Twórcy wspominają, że okularom Ray-Ban Meta będzie można polecić np. zapamiętanie miejsca parkingowego po wyjściu z samochodu.

Pojawiła się też opcja tłumaczenia rozmów z języka hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego na angielski (i odwrotnie).

Dodatkowo platforma Meta AI została zintegrowana z aplikacjami Spotify, Amazon Music, Audible oraz iHeart. Dzięki temu możliwe będzie głosowe wskazania konkretnego utworu lub zadawanie pytań na temat odtwarzanego albumu.