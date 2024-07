Apple uruchomiło wersję beta Apple Maps w przeglądarkach, rzucając wyzwanie Google Maps. Nowa wersja działa na Safari i Chrome na Mac, oraz na Chrome i Edge na Windows, oferując znane funkcje aplikacji mobilnej.

Apple ogłosiło w środę 24 lipca, że Apple Maps jest teraz dostępne w wersji beta na przeglądarkach internetowych, co oznacza, że można teraz korzystać z tej usługi bezpośrednio z przeglądarki. Ta premiera stawia Apple Maps w bezpośredniej konkurencji z Google Maps, które od dawna są dostępne w sieci. Mapy w wersji przeglądarkowej są dostępne w języku angielskim i są kompatybilne z Safari oraz Chrome na komputerach Mac i iPad, a także z Chrome i Edge na komputerach z systemem Windows. Apple planuje w przyszłości dodać wsparcie dla innych języków, przeglądarek i platform.

Funkcjonalności Apple Maps

Apple Maps w wersji przeglądarkowej działają podobnie jak w aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą uzyskać wskazówki dotyczące jazdy i chodzenia, zamawiać jedzenie z kart miejsc w Mapach, przeglądać przygotowane przewodniki i recenzje oraz wiele więcej. Apple planuje wprowadzić dodatkowe funkcje, takie jak panoramiczne widoki "Look Around", w nadchodzących miesiącach. Firma zaznacza, że deweloperzy mogą umieszczać odnośniki do Apple Maps na swoich stronach, umożliwiając użytkownikom uzyskanie wskazówek dojazdu oraz szczegółowych informacji o miejscach.

Strategia Apple

Premiera wersji przeglądarkowej Apple Maps następuje 12 lat po wprowadzeniu tej usługi na iPhone'a (2012 rok). Google Maps zostało uruchomione 8 lutego 2005 roku. Rozszerzając dostępność Apple Maps, firma stara się dotrzeć do większej liczby użytkowników i stawić czoła Google Maps, które od dawna dominują na rynku map w sieci. Jak podkreśla TechCrunch, Apple dąży do zwiększenia swojego udziału w rynku map i nawiązania rywalizacji z Google Maps, oferując alternatywę dla użytkowników przeglądarek internetowych.

Poniżej link do wersji beta, język polski nie jest jeszcze obsługiwany.