Google wprowadza zmianę w Google Maps, która dotyczy funkcji zapamiętywania historii lokalizacji. Funkcja od początku budziła wiele kontrowersji.

Google wprowadza istotną zmianę do swojej aplikacji Google Maps w funkcji zapamiętywania historii lokalizacji. Ta funkcja pozwala użytkownikom na przeglądanie swojej osi czasu, a więc śledzenie miejsc, które odwiedzili w przeszłości. Jednak niebawem, użytkownicy, którzy korzystają z tej opcji, będą mieli możliwość tylko opcjonalnego wysyłania swoich danych do chmury. Domyślnie, historia lokalizacji będzie zapisywana wyłącznie w lokalnej pamięci urządzenia.

Funkcja Google Maps budzi kontrowersje

Funkcja historii lokalizacji w Google Maps od początku budziła wiele kontrowersji. Niektórzy użytkownicy decydują się na jej wyłączenie, nie chcąc dzielić się swoją lokalizacją, podczas gdy inni widzą w niej wygodne narzędzie, które pozwala im na sprawdzenie historii danej trasy czy też na przypomnienie sobie, jakie miejsca odwiedzili w ubiegłym miesiącu. Do tej pory, informacje o odwiedzonych miejscach były przechowywane na serwerach Google.

Jednak Google planuje wprowadzić zmiany w tej kwestii. Jak podał gigant technologiczny na swoim blogu, "wkrótce" Mapy Google zaczną przechowywać historię lokalizacji bezpośrednio w pamięci telefonów użytkowników. Ma to na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa użytkowników. Dodatkowo, domyślny okres przechowywania danych zostanie skrócony z 18 miesięcy do zaledwie 3. Google przypomina, że funkcja Historii lokalizacji jest domyślnie wyłączona i to użytkownik musi zdecydować, czy chce z niej korzystać.

Historia lokalizacji w chmurze będzie opcją

Warto zaznaczyć, że osoby, które często zmieniają telefony lub dla których dotychczasowe przechowywanie historii w chmurze nie stanowiło problemu, nadal będą miały możliwość decydowania, czy wolą zapisywanie historii online. W takim przypadku, w momencie zmiany smartfonu, historia lokalizacji w Google Maps zostanie automatycznie wczytana do nowego urządzenia z serwerów Google - dokładnie tak, jak to działa obecnie.

Czy są minusy nowego rozwiązania?

Dziennik „Hindustan Times” zwraca uwagę, że nowa polityka Google może spotkać się z niezadowoleniem ze strony służb. Jak podaje źródło, funkcjonariusze policji i różnych służb często korzystali z historii lokalizacji, nie tylko w przypadku osób podejrzanych. Raport „Bloomberg Businessweek” wskazuje, że w Stanach Zjednoczonych, zapytania o ujawnienie danych z Google Maps były składane na porządku dziennym.

Od kiedy funkcja będzie dostępna?

Google informuje, że zmiana będzie wprowadzana stopniowo u kolejnych użytkowników Google Maps na systemach Android oraz iOS "w ciągu najbliższego roku". Kiedy aktualizacja dotrze do danego użytkownika, otrzyma on stosowne powiadomienie na ekranie swojego urządzenia. Aby nie stracić historii lokalizacji starszej niż 3 miesiące oraz możliwości synchronizacji między urządzeniami dzięki wysyłaniu kopii danych do chmury, użytkownik będzie musiał skontrolować ustawienia Google Maps.

Czy maciej już nową funkcję? Podoba wam się? Dajcie znać w komentarzach.