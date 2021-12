W listopadzie z interfejsu YouTube zniknęła informacja o ilości dislike’ów, czyli popularnych łapek w dół. Jak przywrócić je na własną rękę?

YouTube od zawsze pozwalał lubić i nie lubić. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Łapkę w dół dać nadal możemy, ale od niedawna nie zobaczymy już, ile osób jest podobnego zdania. YouTube ukrywa ilość łapek w dół udostępnionych na platformie filmów. Okazuje się, że brak tych informacji dręczy nie tylko pojedynczych odbiorców, ale także zdeterminowaną grupę programistów. Stworzyli oni wtyczkę Return YouTube Dislike, która przywraca stary porządek na platformie wideo. Jak działa i czy warto ją zainstalować?

Jak działa wtyczka Return YouTube Dislike?

Dodatek Return YouTube Dislike pozwala przywrócić widoczność ilości łapek w dół w widoku przeglądarkowym serwisu YouTube. Dzięki niej funkcja znielubienia przestaje być tylko dostępną interakcją, a pozostaje źródłem informacji:

Aktualny stan informacji o reakcjach na film w serwisie YouTube

Informacje o filmie na YouTube w wyszukiwarce Chrome uzupełnionej o dodatek Return YouTube Dislike

Z tej funkcjonalności można skorzystać nieodpłatnie, pobierając wtyczkę z biblioteki dodatków dla przeglądarek:

Firefox

Chrome

Edge

Opera

Brave

Prezentowany efekt jest możliwy, ponieważ wtyczka pobiera informacje o ilości łapek w dół bezpośrednio z API YouTube. Interfejs serwisu nie wyświetla użytkownikowi ilości znielubień, ale nadal dostępne są one do pobrania. Return YouTube Dislike udostępnia tylko coś, co jest, ale ukryte.

Czy warto pobrać dodatek Return YouTube Dislike?

Dodatek Return YouTube Dislike jest produktem open source o kilkunastodniowym stażu. Reputację ma dobrą, ale to ma prawo się zmieniać i po instalacji warto monitorować opinie o nim. Pytanie też, czy nie stanie się on bezużyteczny po 13 grudnia br.

Tego dnia YouTube usunie dane o ilości dislike’ów także ze swojego API. Dla wtyczki Return YouTube Dislike oznacza to konieczność zmiany sposobu działania. W sytuacji braku danych w API YouTube deweloperzy planują przełączyć dodatek na wykorzystywanie statystyk szacunkowych.

Potrzebna baza danych będzie tworzona przez algorytm, który ma łączyć informacje z obecnie buforowanymi danymi o statystykach filmów z tymi, które API YouTube będzie dostarczało w przyszłości. W sytuacji braku danych wtyczka będzie podpowiadać nie ile interesujący nas film zebrał znielubień, a ile ich powinien zdobyć w porównaniu z ilością wyświetleń, swoim stażem w serwisie YouTube i archiwalną reputacją produkcji podobnych.

Jakie problemy mogą się wiązać z używaniem wtyczki Return YouTube Dislike?

Prace nad przygotowaniem algorytmu nadal trwają i zapowiadają się na ciekawe. Wyzwanie jest bowiem duże. Mechanizm musi być sprytny na miarę algorytmów wyszukiwarki Google. Warto więc śledzić postępy projektu na GitHub i Discordzie.

Dla użytkowników dodatku oznacza to jednak, że pewność co do użyteczności wtyczki mają oni tylko przez kilka dni. Działanie Return YouTube Dislike w przyszłości, zależy od trafności tworzonego na bieżąco algorytmu. Niedostatki jego działania mogą nieźle wprowadzać w błąd. Decydując się na instalację programu warto też mieć świadomość, że wtyczka śledzi nasze działania w serwisie YouTube, a uzyskane wykorzystuje do swoich wewnętrznych celów.

Źródło: Return YouTube Dislike, GitHub, Discord, YouTube