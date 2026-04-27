Google reaguje na krytykę. Tak wyglądają nowe ikony jego aplikacji

Google chce, by ikony jego aplikacji wyraźnie się od siebie odróżniały. O poprzednim języku projektowania powiedzieć tego nie można.

W 2020 roku Google wprowadził ujednolicony wygląd ikon swoich kluczowych aplikacji. Projekt zakłada, by logo usługi zawierało wszystkie cztery barwy korporacyjne: czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Problem w tym, że jednolitość nie sprzyja czytelności, co część użytkowników krytykuje od lat. Ze względu na identyczną paletę barw i podobne kształty, czasem trudno odróżnić od siebie poszczególne aplikacje na ekranie i szybko znaleźć właściwą.

Dotychczasowe ikony aplikacji Google

Google jest aktualnie w trakcie kolejnej zmiany stylistyki i tym razem firma chce podejść do tematu bardziej praktycznie.

Aplikacje Google z nowymi ikonami

Jak donosi serwis 9to5Google, wyszukiwarkowy gigant przygotowuje sporą aktualizację wizualną dla swoich kluczowych usług. Zamiast sztywnych, płaskich grafik, w ekosystemie Google’a pojawiają się ikony oparte na gradientach.

Nowe ikony aplikacji Google (fot. 9to5Google)

Najważniejszą nowością jest odejście od praktyki umieszczania wszystkich czterech barw korporacyjnych w każdym logo. Google zdaje się stawiać na dominację jednego koloru dla konkretnego narzędzia, co powinno znacząco poprawić ich czytelność na ekranie smartfona czy w pasku przeglądarki.

Poprawę czytelności widać od razu, gdy porówna się nowe ikony ze starymi.

Stare i nowe aplikacje Google (fot. 9to5Google)

Spekuluje się, że wprowadzenie gradientów ma ponadto sygnalizować obecność funkcji opartych na sztucznej inteligencji. W pierwszej kolejności takie rozwiązanie trafiło bowiem do logo asystenta Gemini, z którym coraz mocniej integrowane są kolejne usługi.

Proces przejścia w gradienty już się rozpoczął. W ostatnich miesiącach twórcy zdążyli już zaktualizować m.in. ikony aplikacji Google, Home, Mapy czy Zdjęcia. Na razie nie wiadomo, kiedy aktualizacja się zakończy, ale można założyć, że podczas konferencji Google I/O 2026 firma będzie chciała już używać wyłącznie nowych ikon. Jej start zaplanowano na 19 maja.