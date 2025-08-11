Co nowego w smartfonach Pixel 10, zegarkach Pixel Watch 4 i słuchawkach Pixel Buds 2a? Najnowszy wyciek odsłania kolejne karty.

Imprezę Made by Google 2025, podczas której ujawnione mają zostać wspomniane nowości, zaplanowano dopiero na 20 sierpnia, ale dzięki licznym przeciekom już teraz wiadomo na ich temat niemal wszystko. Tym razem do sieci trafiły materiały promocyjne zdradzające parametry techniczne.

Google Pixel 10, Pixel Watch 4 i Pixel Buds 2a - specyfikacje

Tabele porównawcze, do których dotarł Evan Blass, potwierdzają, że wszystkie smartfony z linii Pixel 10 zostaną uzbrojone w peryskopowy teleobiektyw. W modelach Pro i Pro XL ma on być jednak połączony z matrycą o wyższej rozdzielczości, co ma zapewnić większy zakres zoomu.

Potwierdza się także, że Google szykuje własną odpowiedź na standard MagSafe Apple’a, czyli magnetyczne złącze ładowania Pixelsnap, bazujące na technologii Qi2.

Smartfon ma być także dostępny w składanym wariancie Pixel 10 Pro Fold, ale ten - podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji - może nigdy nie trafić do Polski.

Kolejna spodziewana nowość to Pixel Watch 4. W porównaniu z "trójką" nowy zegarek ma mieć jaśniejszy wyświetlacz, wydajniejszą baterię, szybsze ładowanie (dzięki nowemu złączu) oraz dokładniejszy GPS.

Na horyzoncie widać także słuchawki Pixel Buds 2a, mające stanowić tańszą alternatywę dla ubiegłorocznych Pixel Buds Pro 2. Z ujawnionych danych wynika, że lista kompromisów obejmie niższej klasy ANC, słabszą baterię bez ładowania indukcyjnego oraz brak wykrywania mowy i ruchów głowy.

Komplet szczegółów na temat nadchodzących nowości Google’a - w tym ceny - poznamy 20 sierpnia.