Smartfon wykryje demencję? To może być przełom w medycynie

W przyszłym roku smartfony i smartwatche Samsunga mogą zyskać nowe zdrowotne możliwości.

Jak dowiedział się południowokoreański dziennik Chosun Ilbo, Samsung pracuje nad funkcją Brain Health, która ma wykorzystywać wbudowane w telefon i zegarek czujniki do wykrywania wczesnych objawów demencji.

Rozwiązanie ma bazować m.in. na analizie głosu, wzorców chodu i snu. Jako że mowa o drażliwych danych, ich przetwarzanie ma się odbywać bezpośrednio na urządzeniu w bezpiecznym środowisku Samsung Knox. Po ocenie stanu zdrowia użytkownika, smartfon ma zaproponować spersonalizowany program treningu mózgu, aby spowolnić rozwój choroby.

Funkcja Brain Health ma się znajdować na ostatnim etapie rozwoju; aktualnie trwa ponoć certyfikacja przez organy medyczne. Prezentacja ma się odbyć podczas targów CES 2026, które startują 6 stycznia.

Demencja to zespół objawów wynikających z postępującego uszkodzenia mózgu, prowadzący do pogorszenia pamięci, myślenia, orientacji, języka i samodzielnego funkcjonowania. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2021 roku, w 2019 roku na demencję cierpiało 55,2 mln osób, a do 2030 liczba ta może wzrosnąć do 78 mln. Jest to obecnie siódma wiodąca przyczyna śmierci spośród wszystkich chorób na świecie, a koszty ekonomiczne związane z demencją szacuje się na 1,3 biliona dolarów rocznie.