Chińskie firmy zamawiają chipy do AI. Zapasy NVIDII nie wystarczą

Popyt na chipy sztucznej inteligencji rośnie w zawrotnym tempie: chińskie firmy zamawiają miliony układów Nvidia H200, zmuszając producenta do pilnego zwiększenia produkcji i redefiniowania globalnego rynku półprzewodników.

Polityka Stanów Zjednoczonych dotycząca eksportu zaawansowanych układów scalonych do Chin ulega poluzowaniu. Niedawno prezydent Donald Trump wydał zgodę na sprzedaż układów NVIDIA H200, dotychczas objętych restrykcjami eksportowymi.

Efekt tej decyzji jest natychmiastowy: jak donosi Reuters, chińskie firmy technologiczne złożyły ogromne zamówienie, które znacznie przekracza obecne zapasy NVIDII.

Chiny zamawiają ogromne ilości chipów

Chińskie firmy technologiczne złożyły zamówienia na ponad 2 mln. układów H200 NVIDII na 2026 r., podczas gdy producent ma obecnie w magazynie “tylko” 700 tys. jednostek.

Popyt przewyższa więc dostępne zapasy niemal trzykrotnie, zmuszając NVIDIĘ do pilnego zwiększenia produkcji. Aby sprostać zamówieniom, NVIDIA zwróciła się do TSMC z prośbą o rozbudowę mocy produkcyjnych.

Serwerowa platforma NVIDIA HGX H200 łącząca osiem procesorów graficznych H200 Hopper, umożliwiająca skalowalne obliczenia AI i HPC

Sytuacja podkreśla rosnące globalne zapotrzebowanie na układy AI i presję, jaką wywierają chińskie firmy na dostawców półprzewodników. Równocześnie może to wpłynąć na globalny rynek półprzewodników, zwiększając ceny i ograniczając dostępność układów dla innych klientów.