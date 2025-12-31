Laptopy

Chcesz kupić laptopa? Gigabyte zwróci pieniądze za sprzęt

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nowe laptopy są już w drodze, ale producenci nie zapominają o starszych modelach. Gigabyte przyciąga klientów atrakcyjną promocją cashback – kupując sprawdzone konstrukcje, można odzyskać nawet 1695 zł.

Już wkrótce zadebiutują nowe laptopy z procesorami Intel Core Ultra 300 oraz AMD Ryzen AI 400. Nie oznacza to jednak, że starsze konstrukcje tracą na atrakcyjności. Wręcz przeciwnie — firma Gigabyte przygotowała promocję cashback, dzięki której można odzyskać część wydanych pieniędzy przy zakupie wybranych modeli. 

Gigabyte zwraca pieniądze za zakup laptopów 

Promocja obejmuje laptopy z serii Aorus, Gaming oraz Aero. W zależności od modelu, klienci mogą liczyć na następujący zwrot gotówki: 

  • Gigabyte Aorus Master 18 – 1695 zł 
  • Gigabyte Aorus Master 16 – 1270 zł 
  • Gigabyte Aorus Elite 16 – 845 zł 
  • Gigabyte Gaming A16 PRO – 845 zł 
  • Gigabyte Gaming A18 – 505 zł 
  • Gigabyte Gaming A16 (wyłącznie z procesorami AMD) – 420 zł 
  • Gigabyte Aero X16 – 635 zł 

Do promocji kwalifikują się laptopy zakupione u partnerów biorących udział w akcji, czyli: x-kom, morele.net, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD oraz Delkom. Sprzęt musi zostać kupiony w okresie od 22 grudnia 2025 roku do 18 stycznia 2026 roku. 

Warto pamiętać, że cashback dostępny jest wyłącznie dla członków AORUS, a środki przyznawane są w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden laptop. Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie producenta.

