Chcesz kupić laptopa? Gigabyte zwróci pieniądze za sprzęt

Nowe laptopy są już w drodze, ale producenci nie zapominają o starszych modelach. Gigabyte przyciąga klientów atrakcyjną promocją cashback – kupując sprawdzone konstrukcje, można odzyskać nawet 1695 zł.

Już wkrótce zadebiutują nowe laptopy z procesorami Intel Core Ultra 300 oraz AMD Ryzen AI 400. Nie oznacza to jednak, że starsze konstrukcje tracą na atrakcyjności. Wręcz przeciwnie — firma Gigabyte przygotowała promocję cashback, dzięki której można odzyskać część wydanych pieniędzy przy zakupie wybranych modeli.

Gigabyte zwraca pieniądze za zakup laptopów

Promocja obejmuje laptopy z serii Aorus, Gaming oraz Aero. W zależności od modelu, klienci mogą liczyć na następujący zwrot gotówki:

Gigabyte Aorus Master 18 – 1695 zł

Gigabyte Aorus Master 16 – 1270 zł

Gigabyte Aorus Elite 16 – 845 zł

Gigabyte Gaming A16 PRO – 845 zł

Gigabyte Gaming A18 – 505 zł

Gigabyte Gaming A16 (wyłącznie z procesorami AMD) – 420 zł

Gigabyte Aero X16 – 635 zł

Do promocji kwalifikują się laptopy zakupione u partnerów biorących udział w akcji, czyli: x-kom, morele.net, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD oraz Delkom. Sprzęt musi zostać kupiony w okresie od 22 grudnia 2025 roku do 18 stycznia 2026 roku.

Warto pamiętać, że cashback dostępny jest wyłącznie dla członków AORUS, a środki przyznawane są w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden laptop. Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie producenta.

Poniżej kilka propozycji laptopów Gigabyte – zwróćcie uwagę na sklepy, bo nie wszystkie uczestniczą w promocji.