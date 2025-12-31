Lenovo zbroi się przed CES 2026. Wyciekły nowe okulary AR

Wygląda na to, że na targach CES 2026 Lenovo zaprezentuje nową generację swoich inteligentnych okularów.

Producent szczyci się, że zaprezentowane w listopadzie Lenovo AI Glasses V1 to najlżejsze okulary rozszerzonej rzeczywistości na świecie. Są jednak mocno kompromisowe, bo ich wyposażenie nie obejmuje aparatu, będącego standardem w konkurencyjnych modelach.

Nadchodzące okulary mają być bardziej wszechstronne.

Nowe okulary Lenovo

Serwis Windows Latest dotarł przedpremierowo do zajęcia promocyjnego nadchodzących okularów Lenovo. Fotka zdradza obecność aparatu, który ma być wykorzystywany nie tylko do robienia zdjęć i filmów, ale i tłumaczenia tekstu czy rozpoznawania obrazu przez AI.

Poza tym nowe okulary Lenovo mają umożliwić odtwarzanie multimediów, rozmawianie z wirtualnym asystentem, korzystanie z trybu telepromptera i streszczanie powiadomień ze sparowanego urządzenia. Akcesorium ma ważyć ok. 45 gramów i wymagać do działania bezprzewodowego połączenia ze smartfonem lub laptopem.

Prezentację Lenovo na CES 2026 zaplanowano na 6 stycznia.