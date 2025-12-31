HP HyperX szykuje nowe monitory. Podobno to najlepsze modele OLED producenta
HP HyperX szykuje prawdziwą ofensywę na targach CES 2026. Nowe laptopy OMEN to dopiero początek – na targach zobaczymy także potężne monitory OLED, które mają wyznaczyć nowe standardy w gamingu i pracy z obrazem.
HP HyperX planuje mocne uderzenie na targi CES 2026. W planach są nie tylko nowe laptopy HP HyperX OMEN, ale również zupełnie nowa linia monitorów HP HyperX OMEN, w tym aż trzy high-endowe modele OLED skierowane do graczy i profesjonalnych użytkowników. Według przecieków Windows Latest mają to być najlepsze monitory OLED, jakie kiedykolwiek powstały pod marką HP HyperX.
Nowe konstrukcje mają odpowiadać na różne potrzeby: od ultrapanoramicznej pracy i rozrywki z dobrym odwzorowaniem barw, przez szybkie monitory esportowe, aż po bardziej przystępne cenowo OLED-y dla szerszego grona graczy.
HP HyperX OMEN OLED 34
HyperX OMEN OLED 34 to najbardziej rozbudowany model w nowej ofercie producenta. Mamy do czynienia z ultrapanoramicznym panelem, który łączy profesjonalną jakość obrazu z topową wydajnością gamingową. Zastosowano autorską technologię subpikseli V-Stripe oraz panel HyperX ProLuma, stawiający na precyzję kolorów.
Specyfikacja HP HyperX OMEN OLED 34:
- Przekątna: 34 cale
- Częstotliwość odświeżania: 360 Hz
- Czas reakcji: 0,03 ms
- Technologia panelu: V-Stripe Technology
- Technologia wyświetlania: HyperX ProLuma Display z profesjonalną dokładnością kolorów
- Certyfikat HDR: VESA DisplayHDR True Black 500
- Podświetlenie: konfigurowalne aRGB
- Ochrona panelu: HyperX OLED Core Protect
HP HyperX OMEN OLED 27qs
Model OMEN OLED 27qs ma być najszybszym monitorem OLED na rynku. Według ujawnionych informacji oferuje on imponujące 500 Hz odświeżania, co czyni go konstrukcją stricte e-sportową, bez kompromisów w zakresie jakości obrazu.
Specyfikacja HP HyperX OMEN OLED 27qs:
- Przekątna: 27 cali
- Częstotliwość odświeżania: 500 Hz
- Czas reakcji: 0,03 ms
- Technologia wyświetlania: HyperX ProLuma Display z profesjonalną dokładnością kolorów
- Certyfikat HDR: VESA DisplayHDR True Black 500
- Pokrycie barw: ≥ 99% sRGB, 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB
- Podświetlenie: konfigurowalne aRGB
HP HyperX OMEN OLED 27q
HyperX OMEN OLED 27q to propozycja dla osób, które chcą wejść w świat OLED-ów bez nadwyrężania budżetu. Mimo bardziej przystępnego pozycjonowania, monitor nadal oferuje bardzo wysoką specyfikację, typową dla segmentu premium.
Specyfikacja HP HyperX OMEN OLED 27q:
- Przekątna: 27 cali
- Częstotliwość odświeżania: 240 Hz
- Czas reakcji: 0,03 ms
- Pokrycie barw: 99% sRGB, 99% DCI-P3
- Kalibracja kolorów: fabryczna
- Ergonomia: obrót (Swivel), pivot, pochylenie (Tilt), regulacja wysokości (Elevate)
- Ochrona panelu: HyperX OLED Core Protect
HyperX OMEN 24
W przeciekach pojawił się również dodatkowy monitor o nazwie HyperX OMEN 24. Na ten moment poza wysokiej jakości grafiką promocyjną nie ujawniono żadnych szczegółów technicznych. Możliwe, że będzie to model uzupełniający ofertę lub konstrukcja skierowana do innego segmentu rynku.
