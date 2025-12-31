HP HyperX szykuje nowe monitory. Podobno to najlepsze modele OLED producenta

HP HyperX szykuje prawdziwą ofensywę na targach CES 2026. Nowe laptopy OMEN to dopiero początek – na targach zobaczymy także potężne monitory OLED, które mają wyznaczyć nowe standardy w gamingu i pracy z obrazem.

HP HyperX planuje mocne uderzenie na targi CES 2026. W planach są nie tylko nowe laptopy HP HyperX OMEN, ale również zupełnie nowa linia monitorów HP HyperX OMEN, w tym aż trzy high-endowe modele OLED skierowane do graczy i profesjonalnych użytkowników. Według przecieków Windows Latest mają to być najlepsze monitory OLED, jakie kiedykolwiek powstały pod marką HP HyperX.

Nowe konstrukcje mają odpowiadać na różne potrzeby: od ultrapanoramicznej pracy i rozrywki z dobrym odwzorowaniem barw, przez szybkie monitory esportowe, aż po bardziej przystępne cenowo OLED-y dla szerszego grona graczy.

HP HyperX OMEN OLED 34

HyperX OMEN OLED 34 to najbardziej rozbudowany model w nowej ofercie producenta. Mamy do czynienia z ultrapanoramicznym panelem, który łączy profesjonalną jakość obrazu z topową wydajnością gamingową. Zastosowano autorską technologię subpikseli V-Stripe oraz panel HyperX ProLuma, stawiający na precyzję kolorów.

Specyfikacja HP HyperX OMEN OLED 34:

Przekątna: 34 cale

Częstotliwość odświeżania: 360 Hz

Czas reakcji: 0,03 ms

Technologia panelu: V-Stripe Technology

Technologia wyświetlania: HyperX ProLuma Display z profesjonalną dokładnością kolorów

Certyfikat HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Podświetlenie: konfigurowalne aRGB

Ochrona panelu: HyperX OLED Core Protect

HP HyperX OMEN OLED 27qs

Model OMEN OLED 27qs ma być najszybszym monitorem OLED na rynku. Według ujawnionych informacji oferuje on imponujące 500 Hz odświeżania, co czyni go konstrukcją stricte e-sportową, bez kompromisów w zakresie jakości obrazu.

Specyfikacja HP HyperX OMEN OLED 27qs:

Przekątna: 27 cali

Częstotliwość odświeżania: 500 Hz

Czas reakcji: 0,03 ms

Technologia wyświetlania: HyperX ProLuma Display z profesjonalną dokładnością kolorów

Certyfikat HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Pokrycie barw: ≥ 99% sRGB, 99% DCI-P3, 98% Adobe RGB

Podświetlenie: konfigurowalne aRGB

HP HyperX OMEN OLED 27q

HyperX OMEN OLED 27q to propozycja dla osób, które chcą wejść w świat OLED-ów bez nadwyrężania budżetu. Mimo bardziej przystępnego pozycjonowania, monitor nadal oferuje bardzo wysoką specyfikację, typową dla segmentu premium.

Specyfikacja HP HyperX OMEN OLED 27q:

Przekątna: 27 cali

Częstotliwość odświeżania: 240 Hz

Czas reakcji: 0,03 ms

Pokrycie barw: 99% sRGB, 99% DCI-P3

Kalibracja kolorów: fabryczna

Ergonomia: obrót (Swivel), pivot, pochylenie (Tilt), regulacja wysokości (Elevate)

Ochrona panelu: HyperX OLED Core Protect

HyperX OMEN 24

W przeciekach pojawił się również dodatkowy monitor o nazwie HyperX OMEN 24. Na ten moment poza wysokiej jakości grafiką promocyjną nie ujawniono żadnych szczegółów technicznych. Możliwe, że będzie to model uzupełniający ofertę lub konstrukcja skierowana do innego segmentu rynku.