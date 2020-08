Google nie jest największym graczem na rynku smartfonów, a już z pewnością nie kojarzy się nikomu ze średnim segmentem. Pixel 4a ma to zmienić i to z pozytywnym oddźwiękiem.

Czysty Android ze średniej półki od Google

Od samego początku przecieki na temat Pixel 4a usytuowały go obok iPhone'a SE (2020). Chociaż mowa o innych systemach operacyjnych to obydwa smarfony mają oferować więcej niż konkurencja w podobnej cenie, w tym dłuższe wsparcie. Dziś odbyła się oficjalna premiera Pixel 4a i rzeczywiście jest to ciekawa propozycja.

Jak wszystkie nowe smartfony z tej serii, Pixel 4a wyróżnia czysty system Android w aktualnie najnowszej wersji. Można oczekiwać aktualizacji przez 3 lata (dotyczy to nie tylko poprawek bezpieczeństwa, ale też samego systemu). Dobrze zoptymalizowane oprogramowanie i zastosowany tutaj ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G współpracujący z 6 GB RAM powinny przełożyć się na naprawdę dobrą wydajność i komfortowe użytkowanie.

Pixel 4a to smartfon kompaktowy? Na upartego, tak

Na pierwszy rzut oka do plusów zaliczyć trzeba również wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Co ważne, przekątna 5,81 cala oraz smukłe ramki sprawiają, że Pixel 4a jest niewiele większy niż nowy iPhone SE - 144 x 69.4 x 8.2 mm vs 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, a ten drugi ma przecież zaledwie 4,7-calowy ekran.

Na pokładzie znalazł się tutaj także komplet modułów łączności bezprzewodowej i głośniki stereo. Aparat fotograficzny ma tylko jeden obiektyw, Google nigdy nie przystąpiło do wyścigu na ich liczbę. To obiektyw 12.2 Mpix dual-pixel, który wcale nie musi rozczarować. Ma OIS, HDR+, a także tryb portretowy i tryb Night Sight.



Znajdź dziurę w ekranie na frontowy aparat...

Specyfikacja Pixel 4a wygląda dobrze

Android 10

ekran OLED 5.81 cala, 1080 x 2340 pikseli

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G, Adreno 618

6 GB pamięci RAM LPDDR4x

128 pamięci wewnętrznej

kamera główna 12,2 Mpix dual-pixel, f/1.7, 77°, OIS

kamera przednia 8 Mpix, f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G, NFC

dual SIM (Nano SIM + eSIM)

głośniki stereo

bateria 3140 mAh, ładowanie 18W

wymiary 144 x 69.4 x 8.2 mm

Ile kosztuje Pixel 4a?

Jakość wykonania, a przynajmniej wykorzystane materiały na kolna nikogo nie rzucą. Producent zastosował jednoczęściową obudowę z poliwęglanu oraz szkło Corning Gorilla Glass 3. Telefon też nie jest wodoszczelny, ma czytnik linii papilarnych na tylnym panelu, a także dwa złącza - USB typu C oraz audio 3.5 mm.

Sprawdziły się nieoficjalne doniesienia dotyczące ceny. Pixel 4a został wyceniony na 349 dolarów. Debiutuje zatem w cenie niższej niż wspomniany nowy iPhone SE (399 dolarów).

Źródło: Google

Warto zobaczyć również: