Google wydłużył deklarowany okres wsparcia dla dwóch swoich starszych smartfonów Pixel. Użytkownicy mają do zadowolenia.

Google przez lata deklarował, że jego smartfony będą otrzymywać przynajmniej 3 duże aktualizacje Androida oraz łatki zabezpieczeń przez 5 lat. Zmieniło się to dopiero wraz z nadejściem smartfonów Pixel 8 oraz Pixel 9, które aktualizacji mają otrzymać aż 7.

Pixel 6, który trafił na rynek w październiku 2021, miał otrzymywać aktualizacje przynajmniej do października 2024. Co prawda "przynajmniej" dawało nadzieje na to, że realny okres będzie dłuższy, ale po dostarczeniu Androida 15 Google mógłby zwinąć manatki, bo deklarowany okres wsparcia już się skończył. Producent postanowił jednak po cichu go wydłużyć.

Pixel 6 oraz Pixel 7 otrzymają przynajmniej dwie aktualizacja więcej niż pierwotnie obiecano

Artykuł "Jak sprawdzić, kiedy będą dostępne aktualizacje oprogramowania na telefony Google Pixel" na stronie pomocy technicznej Google’a został w ostatnich dniach zaktualizowany. Producent dopisał po cichu, że użytkownicy smartfonów Pixel 6a, 6, 6 Pro, 7a, 7, 7 Pro oraz Pixel Fold "przez 5 lat będą otrzymywać aktualizacje systemu operacyjnego i zabezpieczeń, a także nowe i ulepszone funkcje w ramach premier nowych funkcji Pixela".

Realnie oznacza to, że smartfony z linii Pixel 6 mają zagwarantowaną aktualizację do Androida 17, a Pixele 7 otrzymają Androida 18, Przypomnę, że najnowsza wersja to 15.

Wydłużenia wsparcia aktualizacyjnego można było domyślać się już wcześniej, bo Pixel 6 bierze udział w testach beta Androida 16, które ruszyły w listopadzie. Teraz firma potwierdza jednak oficjalnie, że smartfon otrzyma nie tylko tę, ale jeszcze jedną wersję systemu.

Google zapowiada, że finalna wersja Androida 16 zadebiutuje w drugim kwartale 2025, czyli kilka miesięcy wcześniej niż zwykle. Zmiana ma "lepiej dostosować harmonogram do premier urządzeń".