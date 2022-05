Google nie jest wielkim graczem na rynku smartfonów, ale systematycznie wypuszcza kolejne propozycje. Tym razem przyszła pora na Google Pixel 6a.

Google Pixel 6a na Google I/O 2022

Zgodnie z planem wystartowała kolejna konferencja z cyklu Google I/O. I chociaż również w tym roku impreza skupia się przede wszystkim na oprogramowaniu i deweloperach, jednak nie zabrakło sprzętu. Najważniejsza w tym kontekście wydaje się zapowiedź smartfona Google Pixel 6a, kolejnego „średniaka”.

Można określać go tak ze względu na cenę i specyfikację. Google Pixel 6a ma kosztować 449 dolarów. Nie ma tragedii, ale problem w tym, że Google nie traktuje poważnie naszego rynku i oficjalnie nie oferuje u nas swojego sprzętu. To oznacza, że Google Pixel 6a, wzorem innych smartfonów tego producenta, pojawi się w nielicznych sklepach i będzie w nich znacznie droższy. Alternatywą będzie ściąganie go z zagranicy. Warto?

Google Tensor, szybka pamięć i czysty Android

Wśród mocnych stron tego smartfona z pewnością znajdą się oprogramowanie i wydajność. Google również tutaj zastosowało czysty system Android i obiecuje 5 lat aktualizacji. Google Pixel 6a znajdzie się wśród pierwszych smartfonów, jakie dostaną aktualizacje do Androida 13. Bardzo istotna jest tu sprawa z procesorem, ponieważ w obudowie zamknięty został Google Tensor znany z droższych modeli Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Zasoby pamięci może nie imponują, ale mowa o szybkich standardach LPDDR5 RAM i UFS 3.1.

Wyświetlacz nie jest rekordowo duży (nie żeby to była wada), mierzy 6,1 cala. Mowa o technologii OLED i rozdzielczości Full HD+, a więc całkiem nieźle. Nie porywa jednak częstotliwość odświeżania, bo to standardowe 60 Hz. Raczej nie będzie to zatem pierwszy wybór dla mobilnych graczy.

Niezły aparat i skromna bateria

Sporo tu niemalże klasyki w wykonaniu Google. Nowy smartfon nie bije się z konkurentami na ilość obiektywów w aparacie głównym, ale mimo tego powinien zapewniać dobrej jakości zdjęcia. Google Pixel 6a posiada obiektyw główny 12.2 Mpix z OIS oraz szerokokątny 12 Mpix. Filmy można będzie rejestrować w rozdzielczości 4K przy 30 fps/60 fps. Wspomniany Google Tensor zapewnia też kilka ciekawych funkcji, wśród tych dedykowanych fotografii warto wymienić np. Magic Eraser czy Real Tone, jakimi Google mocno chwaliło się podczas premiery Pixel 6 i Pixel 6 Pro.

Nikomu nie zaimponuje bateria. Pojemność 4410 mAh jest jeszcze skromniejsza niż ta z Pixel 5a. O czasie pracy nie sposób powiedzieć jednak coś więcej przed testami.

Google Pixel 6a specyfikacja

Android 12

ekran 6,1 cala, OLED, 1080 x 2400 pikseli, 60 Hz, HDR, Corning Gorilla Glass 3

procesor Google Tensor z Titan M2

6 GB LPDDR5 RAM

128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 12.2 Mpix, ƒ/1.7 z OIS + 12 Mpix, ƒ/2.2

aparat przedni 8 Mpix, ƒ/2.0

głośniki stereo, dual SIM, wodoszczelność IP67

bateria 4306 mAh

wymiary 152.2 x 71.8 x 8.9 mm

waga 178 g

Dyskusyjnie urodziwy i nieźle wykonany

Część z Was pewnie szybko dostrzegła, że jeśli chodzi o design to sporo zmieniło się względem poprzednika. Jak widać Google zdecydowało się upodobnić swoją przystępniejszą cenowo linię smartfonów do tej topowej. Również tutaj zdecydowano się zatem na mocno rzucający się w oczy pasek aparatu biegnący przez całą szerokość tylnej części obudowy.

Jeśli chodzi o warianty kolorystycznie, w przypadku Google Pixel 6a postawiono na czerń, biel i zieleń. Smartfon ma aluminiową ramkę i tylny panel z tworzywa sztucznego. Cała konstrukcja jest jednak wodoszczelna (zgodnie z normą IP67).

