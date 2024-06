Google chyba przestraszył się iPhone’a 16. Pixel 9 oficjalnie zapowiedziany

Google’owi ewidentnie się spieszy, bo Pixel 9 pojawi się znaaacznie wcześniej niż można było oczekiwać. Czyżby była to reakcja na ostatnie działania Apple’a?

Co łączy wszystkie dotychczasowe flagowce z linii Pixel? Osiem kolejnych generacji smartfonów było prezentowanych w październiku, więc nic nie wskazywało na to, by tym razem miało być inaczej. A jednak.

Google Pixel 9 - data premiery

Google oficjalnie ogłosił, że nowe smartfony z linii Pixel 9 zostaną zaprezentowane 13 sierpnia. To jakieś dwa miesiące wcześniej niż zwykle.

Slogan zapowiadający to wydarzenie to "AI... spotka się z IX", dlatego zanosi się na to, że prezentacja ponownie będzie skupiona głównie na nowych funkcjach sztucznej inteligencji. To może być przy okazji wskazówką, dlaczego Google’owi tak bardzo się spieszy.

Jak wiemy, Apple wpakował do iOS 18 masę funkcji AI, a oczekuje się, że finalna wersja systemu - razem z iPhone’em 16 - trafi do użytkowników we wrześniu. A że Google stara się zostać liderem AI, pojawienie się na tym rynku nowego groźnego rywala może być przyczyną pośpiechu.

Według wcześniejszych przecieków, nowy flagowiec Google’a dostępny będzie w przynajmniej trzech różnych wariantach różniących się m.in. rozmiarem:

Pixel 9 - 6,24 cala;

Pixel 9 Pro - 6,34 cala;

Pixel 9 Pro XL - 6,73 cala.

Oczekuje się, że do serii dołączy także składany smartfon Pixel 9 Pro Fold. Niewykluczone jednak, że ten pojawi się w późniejszym terminie.

Prawdopodobnie smartfony Pixel 9 zostaną uzbrojone w nowy czip Tensor G4 i udoskonalone aparaty, ale w przypadku smartfonów Google’a specyfikacja ma zazwyczaj drugorzędne znaczenie, bo najważniejsze są funkcje AI. A te firmie dotychczas udawało się skutecznie ukrywać w tajemnicy, więc - mimo że fotki nowych smartfonów hulają po sieci od tygodni - na prezentację wciąż warto czekać.

W oczekiwaniu na premierę możecie rzucić okiem na nasze porównanie Pixela 8 i Pixela 8a.