Nowość w Google Play. Sztuczna inteligencja pomoże ci wybrać aplikację

Google integruje AI z kolejną usługą. Tym razem padło na Sklep Play.

Najnowsza wersja Sklepu Play wnosi opisy aplikacji generowane przez sztuczną inteligencję. Ma to pomóc użytkownikom w wyborze najlepszego programu, bo algorytm wyszczególniający najważniejsze funkcje aplikacji powinien być bardziej obiektywny od opisów dodawanych przez wydawców, którym zależy przede wszystkim na przechwałkach.

Nowa funkcja pojawiła się w wersji Google Play o oznaczeniu v40.2. Proces jej udostępniania rozpoczął się 18 marca, ale aktualizacja przebiega falowo. Ja w chwili pisania tego tekstu wciąż mam starszą wersję Google Play, ale serwis Android Police pokazał, jak wyglądają opisy generowanie przez AI na przykładzie apki Twitter (dawny X).

Opisy AI w Google Play (fot. Android Police)

Google Play aktualizowany jest co kilka tygodni automatycznie. Aby sprawdzić zainstalowaną wersję na konkretnym telefonie, wystarczy uruchomić Google Play, kliknąć awatar w górnym prawym rogu, wybrać Ustawienia i przejść do karty Informacje.

Google już w 2017 roku ogłosił, że zmienia swoją strategię z "mobile first" na "AI first". Docelowo sztuczna inteligencja ma być dostępna we wszystkich usługach i produktach firmy.

Źródło: Google, Android Police