Do tej pory nawet gdy nie wiedział, Google udawał, że wie. Wkrótce przestanie i zacznie mówić wprost, że nie zna odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

W sieci można znaleźć odpowiedź na niemal każde pytanie. „Niemal” jest tu jednak słowem kluczowym. Na pewno zdarzyło się wam nie raz, że wpisaliście w Google jakieś hasło, ale żadnych sensownych wyników nie udało wam się odnaleźć. Wyszukiwarka mamiła was kiepsko dobranymi stronami, obiecując, że może właśnie tam znajduje się to, czego szukacie. Teraz będzie do nas podchodzić poważniej.

Google szanuje twój czas. Powie, gdy nie będzie sensu go poświęcać

„Wygląda na to, że nie ma żadnych dobrych wyników dla twojego zapytania” – mniej więcej taki komunikat może się wam wkrótce wyświetlić podczas próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie czy zagadkę, której w Internecie dotąd nie rozwiązano. Owszem, niżej pojawią się mniej lub bardziej dopasowane wyniki, ale taka informacja na wierzchu będzie jasnym sygnałem, że raczej nie warto tracić czasu, bo niczego sensownego nie przeczytamy.

Dla nas oznacza to oszczędność czasu, a dla Google będzie to swego rodzaju motywator. Naturalne jest, że amerykański gigant będzie dążyć do tego, by jak najrzadziej wyświetlać taki komunikat. W tym celu nie przestaje poprawiać algorytmów, by te precyzyjnie odkrywały sens wypowiedzi i potrafiły dać (lepszą lub gorszą, ale zawsze) odpowiedź na zadane pytanie. Bo to, że Google wie, że nie wie, to jedno. Ważne, że (tak jak my) – chce się dowiedzieć.

