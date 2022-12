Finał piłkarskich Mistrzostw Świata 2022 był niezwykłym widowiskiem. Dla pracowników Google’a zaś równie emocjonujące mogło być obserwowanie statystyk wyszukiwarki. Były… rekordowe.

Rekordowy, historyczny finał Mistrzostw Świata 2022

Wczorajszy finał Mistrzostw Świata 2022 w Katarze okazał się historyczny na wielu poziomach. To prawdopodobnie najliczniej oglądany finał jakichkolwiek mistrzostw kiedykolwiek. To podczas niego też wyszukiwarka Google odnotowała największy ruch w swojej historii. Informacją tą – za pośrednictwem Twittera – podzielił się sam Sundar Pichai, a więc dyrektor generalny tego technologicznego giganta.

Wyszukiwarka Google powstała 25 lat temu i przez sporą część tego okresu piastuje pozycję internetowego lidera. Żadne inne wydarzenie nie przyciągnęło do niej jednak tak wielu osób, jak wczorajszy finał Mistrzostw Świata, podczas którego Argentyna w wielkim stylu rozprawiła się z Francją, a Lionel Messi „przeszedł futbol”, zgarniając ostatnie ze wszystkich najważniejszych trofeów, jakie są w tym sporcie do zdobycia.

Zdziwienia brak. Nie mogło być inaczej

Tak duża popularność Google’a w dniu piłkarskiego święta nie może dziwić. Od początku Mundialu wyszukiwarka wyśmienicie sprawdzała się w roli informacyjnego centrum. W przejrzysty sposób prezentowała wyniki, tabele, statystyki i inne szczegóły na temat rozgrywanych meczów, jak i całych mistrzostw. Niezależnie od tego, czy oglądało się przy tym spotkania, czy też nie miało się takiej możliwości, można było w Google’u znaleźć wszystko to, czego się szukało.

Sundar Pichai nie podał konkretnych liczb, ale biorąc pod uwagę fakt, że Google odpowiada za ponad 92% globalnego ruchu związanego z wyszukiwaniem informacji w sieci, to muszą one być monstrualne. Warto też wspomnieć, że (według danych udostępnionych serwisowi Wirtualnemedia) finał mistrzostw na kanałach TVP oglądało średnio 9,34 miliona osób, a (to zaś za Elonem Muskiem) bramka zdobyta przez Francuzów spowodowała pojawianie się ponad 24 tysięcy tweetów… na sekundę. Zatem nie tylko Google osiągał tak niesamowite wyniki w trakcie tego niezwykle emocjonującego meczu.

