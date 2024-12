Generowanie fragmentów tekstów czy grafik to już przeszłość. Google idzie za ciosem i prezentuje model, który z powodzeniem tworzy całe wirtualne światy przypominające poziomy w grze komputerowej. Całość jest spójna i grywalna.

Dzięki sztucznej inteligencji można szybko i sprawnie wygenerować tekst, grafikę, film, a nawet muzykę (AI wykorzystano nawet w nowym teledysku rapera Quebonafide). Nieustanny rozwój tych narzędzi podpowiada, że najlepsze dopiero przed nami. Badacze Google DeepMind zaprezentowali bowiem model Genie 2, który z pewnością zaciekawi graczy.

Klikasz kilka razy i masz gotowy fragment gry

Genie 2 został powołany do życia w celu generowania grywalnych środowisk trójwymiarowych, w których agenci AI lub gracze będą wchodzić w interakcję z otoczeniem. Wirtualne światy tworzone są na podstawie pojedynczych promptów – wystarczy grafika lub tekst.

“Gry odgrywają kluczową rolę w świecie badań nad sztuczną inteligencją (AI). Ich angażująca natura, unikalne połączenie wyzwań i mierzalny postęp sprawiają, że są idealnym środowiskiem do bezpiecznego testowania i rozwijania możliwości AI.” – czytamy na oficjalnym blogu Google DeepMind.

Genie 2 naśladuje to, co znane jest fanom wirtualnej rozrywki. Wygenerowane światy pozwalają na interakcję z przedmiotami lub samym otoczeniem (np. skok do wody lub pływanie) występuje złożona animacja postaci oraz obowiązują prawa fizyki. Co ważne, model potrafi "zapamiętywać" fragmenty świata, które nie są już widoczne na ekranie, a następnie odtworzyć je, gdy ponownie pojawią się na ekranie.

Genie 2 w praktyce

A jak to wszystko wygląda w praktyce? Jack Parker-Holder – kierownik projektu – publikuje w serwisie X kilka nagrań z Genie 2 w akcji. W poniższym wątku wskazano kilka potencjalnych korzyści płynących z nowego modelu AI. Są to nowe możliwości szkolenia agentów AI oraz usprawnienie procesu projektowania (np. projektowanie poziomów w grach, czy faza koncepcyjna gry).

Co sądzicie o Genie 2? Czy takie narzędzie rzeczywiście mają rację bytu? Klasycznie zachęcamy do pozostawienia komentarza.

Źródło: Google DeepMind