Gotham Knights to projekt, o którym wciąż nie mówi się wiele. Najnowszy zwiastun pozwala jednak dowiedzieć się nieco więcej o warstwie fabularnej, jaką przygotowują twórcy ze studia Warner Bros. Games Montreal.

Zaprezentowano zwiastun fabularny Gotham Knights

Wątpliwe, aby wielu pamiętało datę zapowiedzi Gotham Knights. Mieliśmy z nią do czynienia w sierpniu 2020 roku, kolejne miesiące nie przyniosły natomiast dodatkowych informacji, ani tym bardziej materiałów wideo. Wczorajsze DC FanDome to już jednak sporo nowych wieści związanych z całym uniwersum. Zobaczyliśmy między innymi zwiastun The Flash, w którym w roli Batmana pojawi się, ku uciesze niejednego widza, Michael Keaton, a także mroczny zwiastun The Batman z Robertem Pattinsonem. W Gotham Knights dobrze znany bohater nie będzie dostępny jako grywalna postać. Nie odegra też bezpośrednio innej roli, ale jego śmierć już tak.

Właśnie to wydarzenie zmieni ulice Gotham w bardziej niebezpiecznie niż kiedykolwiek. Na szczęście mieszkańcy będą mogli liczyć na nowych obrońców miasta - Batgirl, Nightwing, Red Hood oraz Robin. I już pewnie domyślacie się, że to właśnie nimi można będzie tutaj pokierować. Twórcy przedstawiają Gotham Knights jako fabularną grę akcji z otwartym światem, w której można będzie bawić się w pojedynkę lub w kooperacji.

Gotham Knights - zwiastun fabularny i wideo zza kulis

Kiedy premiera Gotham Knights?

Początkowo mówiono, iż Gotham Knights zadebiutuje w 2021 roku. Plany uległy jednak zmianie, kilka dobrych miesięcy temu ogłoszono, iż premiera została przesunięta. Nie podano jednak konkretów, padła jedynie wzmianka mówiąca o 2022 roku. Nadal musi nam to wystarczyć, poza powyższymi materiałami nie podano nowych informacji związanych z jakimikolwiek terminami.

Jednocześnie nie padło też nic odnośnie platform docelowych, a więc wypada zakładać, że w tej kwestii nic nie uległo zmianie. Tym samym Gotham Knights trafi nie tylko na PC, Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5, ale także na Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Warner Bros. Games