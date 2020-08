Gotham Knights przeniesie graczy do doskonale znanego i lubianego uniwersum. Niektóre pomysły twórców mogą wydać się jednak kontrowersyjne.

Gotham Knights zadebiutuje w przyszłym roku

Od kilku dni było pewne, iż czeka nas oficjalna zapowiedź nowej gry osadzonej w uniwersum Batmana. Warner Bros. Games Montreal ujawniło właśnie pierwsze informacje oraz materiały wideo związane z Gotham Knights. I celowo nie padają stwierdzenia, iż jest to nowa gra z Batmanem w roli głównej. Co więcej, Mroczny Rycerz nie pojawi się nawet w roli drugoplanowej. Nie będzie go tutaj wcale, no za wyjątkiem małej wstawki wprowadzającej w fabułę.

Szybko pojawiają się mieszane opinie, niektórym wizja gry bez Batmana jako grywalnej postaci nie bardzo się podoba. Ostatecznie efekty prac będzie można ocenić w przyszłym roku, kiedy to Gotham Knights trafi do sklepów. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X i PlayStation 5.

Pierwszy gameplay z Gotham Knights

Gotham Knights będzie opowiadać o walce dobra ze złem (Court of Owls) i to już nie zaskakuje. Gracze otrzymają do wyboru aż cztery grywalne postacie. Pojawią się tutaj Robin, Nightwing, Red Hood oraz Batgirl. Wybór będzie miał znaczenie, ponieważ każda z postaci to inne umiejętności, bronie i inna specyfika ruchów w walce.

Mechanika rozgrywki też nie wygląda na szczególnie zaskakującą, mały przedsmak dają zaprezentowane fragmenty rozgrywki. Warto brać poprawkę, iż pochodzą z wczesnej wersji gry. Przewidywana jest tutaj opcja zabawy w pojedynkę oraz w trybie kooperacji.

Co sądzicie o takim podejściu do tego uniwersum?

