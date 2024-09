Duże zmiany w Manor Lords. Twórcy świętują

Studio Slavic Magic, za którym stoi Grzegorz Styczeń, świętuje sukces Manor Lords. Wydawca gry, Hooded Horse, chwali się dużą sprzedażą tytułu. Kolejny kamień milowy zbiega się w czasie z premierą ważnej aktualizacji polskiego tytułu.

Manor Lords to jeden z pozytywnych akcentów polskiej branży gier wideo w 2024 r. Wydawca gry, Hooded Horse, chwali się osiągnięciem kolejnego kamienia milowego – produkcja, za którą stoi studio Slavic Magic, sprzedała się już w 2,5 mln egzemplarzy, a ciągle mówimy o produkcji we wczesnym dostępie. Sprzedaż może rosnąć – Manor Lords do 10 października można kupić na Steam 30 proc. taniej. Przypomnijmy, że w ciągu pierwszych 24 godzin Manor Lords sprzedało się w 1 mln egzemplarzy, generując przy tym miliony dolarów przychodu.

Przy okazji danych o bardzo dobrej sprzedaży Manor Lords, dowiedzieliśmy się też o premierze nowej aktualizacji. Manor Lords w wersji 0.8.004 przynosi szereg nowości, na które gracze czekali od dawna. Przede wszystkim zrealizowano dawną zapowiedź, czyli przeniesienie produkcji na silnik Unreal Engine 5.

Na wstępie informacji na temat najnowszej aktualizacji do Manor Lords twórcy zaznaczyli, że aby móc korzystać z pełnej wersji gry, a wcześniej testowaliśmy grę w wersji beta, powinniśmy we właściwym menu na Steamie w zakładce "beta" wybrać pozycję "brak". Twórcy zachęcają też, by niezależnie od uczestnictwa w becie rozpocząć grę od nowa, a także usunąć wszelkie mody, ponieważ po najnowszych zmianach mody mogą nie być kompatybilne.

Manor Lords – aktualizacja 0.8.004

Nowa wersja Manor Lords, przeniesiona na Unreal Engine 5, przynosi wiele drobnych poprawek wydajności, a także poprawę pod kątem wizualnym. Twórcy chwalą się wolumetrycznymi chmurami czy ostrzejszymi cieniami.

W samej rozgrywce zmienia się jeszcze więcej. Do gry trafiają nowe źródła żywności. Wprowadzono mechanikę wędkowania – w ciepłych miesiącach wędkarze mogą pozyskiwać ryby ze stawów. Zimą stawy zamarzają i połowy wymagają odblokowania specjalnych umiejętności.

Polski hit jest rozbudowywany

Oprócz tego w grze pojawili się też rzeźnicy. Możemy zatem hodować trzodę z przeznaczeniem na mięso. W grze pojawił się też nowy system psucia się żywności – dla przykładu, ryby psują się szybciej, niż chleb. Jednocześnie do gry wprowadzono sól, która ogranicza psucie się żywności.

Zmieni się też obraz walk. Do gry trafiają bowiem kusze. Będą mogli z nich korzystać werbowani przez nas milicjanci, a także łowcy, czyli nowa jednostka najemników, która będzie sprawdzać się podczas walki dystansowej.

W serwisie Steam możemy przeczytać o większej liczbie zmian, które wprowadziła najnowsza aktualizacja. Dotyczą one zarówno poprawek drobnych błędów, jak i usprawnień w działaniu poszczególnych funkcji. Jak oceniacie wdrożone zmiany?