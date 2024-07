Władca Pierścieni w Unreal Engine 5 i 4K. Grałbym

Ten projekt wyciska z silnika Unreal Engine 5 niemal wszystko, co się da. Spektakularny materiał pokazuje, jak mogłaby wyglądać wysokobudżetowa gra w uniwersum "Władcy Pierścieni".

Epic Games konsekwentnie rozwija swój silnik. W kwietniu udostępniono kolejne ulepszenia w postaci Unreal Engine 5.4. Z narzędzia ochoczo korzystają wszelkiej maści twórcy, dzięki czemu obserwujemy wysyp interesujących materiałów.

Władca Pierścieni w Unreal Engine 5

Bez wątpienia ciekawym materiałem jest dzieło autorstwa “micah64”, który w sześć dni stworzył od podstaw fotorealistyczną wizualizację pierwszoosobowej gry w uniwersum “Władcy Pierścieni”.

Twórca wykorzystał takie funkcje silnika jak Lumen (system dynamicznego oświetlenia) czy Nanite (system dostosowujący poziom szczegółowości modelu w zależności od tego, w jakiej odległości znajduje się gracz/kamera).

Co ciekawe, twórca dodał, że “wszystko działa w czasie rzeczywistym, a łodzie pływają w symulowanej wodzie, a nie są animowane”. Sama idea zrodziła się wtedy, gdy autor zaczął zastanawiać się, jak wyglądałaby “Drużyna Pierścienia”, gdyby była pierwszoosobową grą przygodową. Tym samym odtworzył on jedną z popularniejszych scen znaną z filmów, gdzie bohaterowie przekraczają "Wrota Argonath"

Coraz więcej fotorealizmu w grach

“To bardzo ekscytujące, co czeka gry i potencjał graficzny - wiedząc, że coś takiego może pewnego dnia stać się grą wideo!” - podkreśla “micah64” w opisie filmu.

Do czego jest zdolny silnik Unreal Engine 5 w rękach twórców? Przykładów nie musimy daleko szukać. Powiedzieć, że Hellblade 2 ma ładną grafikę, to jak nic nie powiedzieć. Nam, graczom, pozostaje czekać na kolejne wysokobudżetowe produkcje napędzane Unreal Engine 5 (np. Marvel 1943: Rise of Hydra, czy nowy Wiedźmin). I mieć przy tym cichą nadzieję, że nasze komputery wytrzymają.

Źródło: YouTube