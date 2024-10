Gothic Remake będzie dostępny z polskim dubbingiem. Przedpremierowy pokaz gry będzie można zobaczyć na targach PGA 2024 w Poznaniu.

Gothic Remake to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2024 r., która budzi ogromne emocje wśród fanów klasycznych RPG. Wielu graczy pamięta oryginalną wersję, dlatego możliwość ponownego odwiedzenia świata Myrthany w nowoczesnej odsłonie przyciąga coraz większą uwagę.

Twórcy gry postanowili dodatkowo zaskoczyć fanów, oferując nie lada atrakcję na targach PGA 2024 w Poznaniu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję przedpremierowo przetestować fragmenty Gothic Remake, co z pewnością podniesie emocje i oczekiwania przed oficjalną premierą.

Gothic Remake po polsku

Odwiedzający Poznań Game Arena będą mieli okazję przedpremierowo zagrać w Gothic Remake (Nyras Demo). Twórcy przygotowali dla nich niespodziankę – podczas targów gra będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej, co pozwoli jeszcze lepiej wczuć się w klimat starego, dobrego Gothica.

Wiemy, że w polskiej wersji językowej usłyszymy:

Diego - Adam Bauman

Świstak - Mirosław Zbrojewicz

Orry - Janusz Zadura

Nyras - Michał Klawiter

Kirgo - Paweł Szczesny

Ratford - Robert Tondera

Drax - Janusz Wituch

Pozostaje jedynie przypomnieć, że Gothic Remake zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Dokładna data premiery wciąż pozostaje owiana tajemnicą.

Wybieracie się na PGA do Poznania? Możliwość przedpremierowego zagrania w Gothic Remake może być wystarczającym powodem, by to zrobić.