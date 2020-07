TikTok jaki jest, każdy widzi. Rząd nie zamierza go jednak zakazywać. Wydano oficjalny komunikat przeczący artykułom sugerującym takie plany.

Ministerstwo Cyfryzacji dementuje informacje o rzekomym zakazie TikToka

TikTok bardzo szybko zyskał dużą popularność. Z aplikacji korzystają głównie najmłodsi użytkownicy smartfonów, a publikowane tam treści nie mają najlepszej opinii. To samo można zresztą powiedzieć o samej aplikacji, która wedle coraz częściej pojawiających się głosów budzi obawy związane z bezpieczeństwem.

Portal wp opublikował dziś artykuł sugerujący, iż rząd przygotowuje przepisy, których wprowadzenie pozwoliłoby zablokować TikToka w naszym kraju. Ministerstwo Cyfryzacji bardzo szybko się do tego odniosło.

‼️Uwaga‼️ W sieci możecie dziś znaleźć informację, że rzekomo pracujemy nad przepisami, które miałyby ograniczyć w Polsce działanie niektórych mediów społecznościowych i serwisów sprzedażowych - nie wierzcie w to! To typowy #fakenews. Nie prowadzimy takich prac. #dezinformacja — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) July 29, 2020

Informacje o blokowaniu TikToka czy AliExpress to fake news

W oficjalnym komunikacie czytamy, że rząd nie pracuje nad przepisami, które miałyby pozwolić na zablokowanie jakichkolwiek mediów społecznościowych w naszym kraju. Artykuł wp wspomina zresztą nie tylko o TikToku, ale też np. o AliExpress, ponieważ porusza tematy cyberbezpieczeństwa i chińskich firm (głównie, bo ogólnie firm z państw spoza UE). Ministerstwo Cyfryzacji stwierdza, iż rzekome prace nad blokowaniem ich działalności (dostarczania sprzętu, oprogramowania) nad Wisłą to fake news.

Redakcja wp faktycznie miała pytać przedstawicieli resortu o projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ten dotyczy jednak bezpieczeństwa sieci 5G, a z rzekomym blokowaniem mediów społecznościowych czy platform sprzedażowych nie ma nic wspólnego.

„Redakcja Wirtualnej Polski, która opublikowała tekst, pytała o projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G. Nie ma on nic wspólnego z rzekomym blokowaniem, czy ograniczaniem mediów społecznościowych i platform sprzedażowych! Prace nad nim – wbrew temu, co możemy przeczytać w opublikowanym tekście, toczą się jawnie. Jak każdy akt prawny, projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecna wersja projektu, po uzgodnieniach wewnątrz MC, zostanie przekazana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które na pewno wpłyną na jej ostateczną treść.”

Takie jest zatem oficjalne stanowisko. Nie można oczywiście wykluczyć, że w przyszłości się nie zmiani. Trudno nie dostrzec, iż sytuacja wokół TikToka wydaje się dynamiczna. Aplikacja została już zakazana między innymi w Indiach, a ostatnio coraz głośniej na temat tego, iż mogłaby podzielić ten los także w USA.

Niektórzy komentują sprawę humorystycznie stwierdzając, że nie po to prezydent Duda zakładał TikToka, by teraz rząd go zablokował. A zupełnie poważnie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co sądzicie o będącej tu w centrum uwagi aplikacji?

Źródło: @MC_GOV_PL

