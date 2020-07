Messenger nie ma opinii najbezpieczniejszego komunikatora, ale Facebook coraz częściej podkreśla, że jest to dla niego bardzo istotna kwestia. Tym razem podparł to nową funkcją.

Messenger otrzymał funkcję App Lock

Jeden z najpopularniejszych i mimo wszystko zdaniem wielu osób najlepszych komunikatorów został rozbudowany o funkcję App Lock. Idea działania jest tutaj bardzo prosta. App Lock pozwala (bo jest to funkcja opcjonalna) na dodanie warstwy zabezpieczeń do naszych prywatnych wiadomości z komunikatora i tym samym uniemożliwia innym osobom dostęp do nich, np. w momencie pożyczania na chwilę telefonu komuś z rodziny czy znajomemu.

App Lock nie wnosi nowych rozwiązań, ale bazuje na ustawieniach urządzenia, na którym Messenger jest zainstalowany. Jeśli korzystamy z odcisku palca lub rozpoznawania twarzy, ten sam sposób będzie wykorzystany do odblokowania aplikacji. Facebook zapewnia przy tym, że nie zapisuje i nie gromadzi tych danych.

Blokada aplikacji Messenger, jak skorzystać?

Zainteresowani nową funkcją odnajdą ją w ustawieniach aplikacji, w zakładce Prywatność. Właśnie tam trzeba aktywować funkcję Blokada aplikacji. Można wybrać przy tym jedną z kilku opcji dotyczących czasu, po jakim od wyjścia z aplikacji będzie wymagane uwierzytelnianie.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że póki co funkcja App Lock została wprowadzona na smartfonach iPhone i tabletach iPad. Wedle zapowiedzi, w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się też na Androidzie.

Jednocześnie Facebook pracuje nad tym, aby oddać użytkownikom aplikacji większą kontrolę nad skrzynką odbiorczą i połączeniami. W najbliższej przyszłości Messenger otrzyma dodatkowe ustawienia pozwalające decydować, kto może wysyłać wiadomości lub dzwonić do użytkownika bezpośrednio, kto będzie przechodził do czegoś w rodzaju poczekalni, a kto w ogóle zostanie odcięty od możliwości kontaktowania się w ten sposób.

Źrodło: fb

