W końcu jest! Intel oficjalnie zaprezentował interfejs Thunderbolt 5 – złącze oferuje jeszcze lepsze możliwości, co będzie można wykorzystać w nadchodzących komputerach, ale też dyskach, monitorach i zewnętrznych stacjach graficznych.

Pierwsze informacje o nowym złączu Thunderbolt pojawiły rok temu, ale producent ciągle pracował nad optymalizacją standardu. W końcu jednak się doczekaliśmy - Thunderbolt 5 oficjalnie debiutuje na rynku i możemy wam przedstawić oficjalne informacje o nowym standardzie.

Specyfikacja Thunderbolt 5

Thunderbolt 5 to interfejs przyszłości, który został zaprojektowany pod kątem przyszłych komputerów i urządzeń peryferyjnych. Mowa tutaj głównie o stacjach dokujących, monitorach, szybkich dyskach przenośnych, ale też zewnętrznych stacjach graficznych i zewnętrznych akceleratorach sztucznej inteligencji.

Nowy interfejs jest fizycznie kompatybilny z poprzednimi wersjami Thunderbolt, ale oferuje wyższą przepustowość – standardowo 80 Gb/s dla transmisji i odbioru danych, ale przy asymetrycznym połączeniu może być to nawet 120 Gb/s dla transmisji i 40 Gb/s dla odbioru. Mówimy o 2-krotnie (3-krotnie) wyższej przepustowości względem Thunderbolt 3 i Thunderbolt 4.

Warto tutaj dodać, że Thunderbolt 5 w końcu jest zgodny ze specyfikacją standardów PCI-Express 4.0, DisplayPort 2.1 i USB4 v2 (ten ostatni to właściwie bazuje na Thunderbolt 5).

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim jeszcze szybszą transmisję danych, co będzie można wykorzystać w superszybkich dyskach SSD, ale też w zewnętrznych stacjach graficznych. Nowe złącze pozwoli też podłączyć monitory 8K, superszybkie monitory o odświeżaniu 540 Hz, czy nawet trzy ekrany 4K o odświeżaniu 144 Hz.

Dodatkowym atutem jest możliwość ładowania urządzeń mocą 240 W, co w przypadku niektórych laptopów pozwala wyeliminować konieczność stosowania oddzielnych kabli do ładowania.

Kiedy komputery z Thunderbolt 5?

Kontroler interfejsu Thunderbolt 5 (Barlow Ridge) jest już gotowy. Podobnie pierwsze prototypowe urządzenia. Zainteresowani praktycznym wykorzystaniem sprzętu będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać – Intel zapowiada, że pierwsze komputery i urządzenia peryferyjne pojawią się dopiero w 2024 roku.

Nie da się ukryć, że Thunderbolt 5 początkowo będzie ciekawostką, z której będą mogli skorzystać nieliczni. Producent jest zdania, że nowe złącze z biegiem czasu będzie się upowszechniać na rynku i wypierać starszy standard Thunderbolt 4.

Źródło: Intel