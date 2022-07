Gry na podstawie Marvel Cinematic Universe zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem, choć dotąd nie miały jakoś szczęścia do wielkich hitów. Czy przypadku bohatera Wakandy to się uda? Black Panther jest już ponoć w produkcji. A oto i co już o niej wiemy.

Wakanda Forever!

Na ostatnim Comic Conie dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądać piąta faza uniwersum Marvela, a także zobaczyliśmy trailer Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. W kuluarach mówi się jednak o czymś jeszcze. Ponoć już w fazie rozwoju jest również gra Black Panther, nad którą pracuje najprawdopodobniej studio założone przez byłego szefa Monolith Production, czyli twórców takich hitów jak Śródziemie: Cień Wojny czy seria F.E.A.R.

Pierwsze informacje o nowym tytule można było usłyszeć od reportera Jeffa Grubba, który mówił o grze Black Panter w swoim programie GameSpot Giant Bomb. Według dziennikarza będzie to produkcja dla jednego gracza, z otwartym światem i specyficzną historią mocno zanurzoną w wakandyjskich klimatach.

Czarna Pantera jaką sobie zamarzyliśmy

Ci z Was, którzy widzieli część pierwszą przygód Czarnej Pantery, z pewnością pamiętają ikoniczną już rolę Chadwicka Bosemana. Niestety zanim nakręcono kolejną część historii obrońcy Wakandy aktor niespodziewanie zmarł. Nadchodzący film ma więc być także specyficznym hołdem dla aktora. Co do samej gry nie wiadomo jeszcze czy przyjdzie nam pokierować bohaterem, w którego wcielił się Chadwick Boseman czy też może już jego następcą.

Co prawda byłaby to niebywała okazja by pokazać śmierć Czarnej Pantery i fakt „przejęcia” tej tożsamości przez nową postać, ale jak na razie wszystko to pozostaje w sferze domysłów. Podobnie zresztą jak pojawiające się tu i ówdzie pogłoski, że twórcy najprawdopodobniej umożliwią nam stworzenia własnej postaci.

Nowa gra nosi nazwę kodową Project Rainer i jest to już drugi projekt studia powstałego w Seattle, a działającego pod auspicjami Electronic Arts. Pierwszym jest tworzona już od jakiegoś czasu Wonder Woman. Kiedy Black Panther będzie miał swoją premierę i na jakie platformy trafi – nie wiadomo. Możliwe jednak, że więcej informacji otrzymamy w okolicach premiery nowego filmu. Byłoby to dobry czas na takie wieści, nie uważacie?

Źródło: Gamespot