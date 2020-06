Dobry komputer do grania nie może się obyć bez odpowiedniego monitora. Firma Acer podczas konferencji GDC 2020 zaprezentowała wyjątkową propozycję – model Predator X25, który powinien spełnić oczekiwania najbardziej wymagających graczy.

Monitor do gier o odświeżaniu 360 Hz

Predator X25 został wyposażony w 24,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Zastosowany panel cechuje się szerokimi kątami widzenia i dobrym odwzorowaniem barw.

To jednak nie wszystko! Nowy Predator wyróżnia się super płynnym obrazem – zastosowana matryca charakteryzuje się się odświeżaniem 360 Hz, a do tego obsługuje technologię Nvidia G-Sync. Fani dynamicznych gier akcji powinni być zachwyceni.

Predator X25 dostosowuje się do otoczenia

Dodatkowym atutem jest funkcja LightSense, dzięki której monitor automatycznie dostosowuje parametry do warunków oświetlenia – urządzenie wykrywa poziom natężenia światła i ustawia taką jasność, by wyświetlany obraz był prezentowany w jak najlepszej jakości w danych warunkach. Producent zastosował też funkcję AdaptiveLight, która dostosowuje podświetlenie monitora do barwy światła otoczenia.

Ciekawostką jest też technologia ProxiSense, która przypomina graczowi o konieczności przerwy po upływie danego czasu – to na wypadek, jakby kogoś pochłonął wirtualny świat ulubionych gier.

Efektywny design i ergonomiczna podstawa

Acer Predator wyróżnia się nowoczesnym designem, który powinien wpaść w oko graczom i entuzjastom. Nie zapomniano jednak o ergonomii – zastosowana podstawa pozwala regulować obrót w poziomie (+/-30°), obrót wokół własnej osi (90°), nachylenie (od -5° do -25°) oraz wysokość (do 12 cm) ekranu.

Zainteresowany? Będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość

Acer Predator X25 został wyceniony na 4999 złotych. Zainteresowani monitorem muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo będzie on dostępny w Polsce dopiero na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy monitor o odświeżaniu 360 Hz - na początku roku podobny model zaprezentowała firma ASUS (to model ROG Swift 360 o praktycznie identycznej specyfikacji).

Źródło: Acer

