Szukacie dobrego monitora do gier? Jeżeli macie odpowiednio dużo pieniędzy, warto zwrócić uwagę na model iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle – to pierwszy model z zakrzywioną matrycą VA w ofercie producenta, a przy okazji bardzo ciekawa propozycja dla graczy.

iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle – ten monitor pozwala lepiej zanurzyć się w grze

Nowy model wykorzystuje 34-calową matrycę VA o rozdzielczości 3440 x 1440 px – zakrzywiony, ultrapanoramiczny panel zapewnia lepsze wrażenia wizualne, a przy tym pozwala lepiej zanurzyć się w wirtualnym świecie. Korzyści z zastosowania takiego ekranu powinny być widoczne nie tylko w strzelankach, ale praktycznie we wszystkich gatunkach gier. To jeden z ciekawszych monitorów do gier w ofercie producenta.

Warto dodać, że zastosowany panel oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz, a do tego wspiera standard FreeSync Premium Pro. Możemy więc liczyć na płynny obraz, a do tego eliminację efektu rozrywania obrazu i zacinania animacji, obsługę techniki LFC (Low Framerate Compensation), jak również wsparcie dla standardu HDR400.

Producent gwarantuje funkcjonalność i ergonomię

Monitor jest wyposażony w technologię flicker-free i redukcję niebieskiego światła, co pozwala zniwelować efekt zmęczenie oczu podczas dłuższego użytkowania sprzętu. Graczy powinna zainteresować funkcja Black Tuner, która pozwala poprawić widoczność w zacienionych fragmentach i szybciej dostrzec przeciwnika.

Jeżeli chodzi o wejścia wideo, do dyspozycji oddano dwa porty HDMI i dwa złącza DisplayPort. Oprócz tego przewidziano gniazdo słuchawkowe i hub z dwoma portami USB 3.0. Zastosowana podstawa pozwala użytkownikom na szybkie dostosowanie wysokości i pochylenia ekranu.

iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle – to nie są tanie rzeczy

iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle już jest dostępny w sprzedaży, ale jego cena nie należy do najniższych – producent wycenił sprzęt na 2299 złotych.

Czy znajdą się chętni? Wymagający gracze, którzy szukają dużego, zakrzywionego monitora powinni być zadowoleni.

