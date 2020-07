Firma Acer nie zwalnia tempa i przygotowuje kolejne monitory dla graczy. Wkrótce na naszym rynku pojawią się dwa nowe modele z serii Nitro, które reprezentują dwa różne segmenty – różni je nie tylko specyfikacja, ale także cena.

Acer Nitro XZ322QU – zakrzywiony model o wysokiej częstotliwości odświeżania

Acer Nitro XZ322QU to propozycja dla wymagających graczy, którzy przede wszystkim oczekują płynnego obrazu i dobrej imersji.

Monitor wykorzystuje zakrzywiony ekran VA o przekątnej 31,5 cala i rozdzielczości 2560 x 1440 px (WQHD). Dodatkowym atutem jest wysoka częstotliwość odświeżania – 165 Hz oraz wsparcie technologii FreeSync – oprócz lepszej płynności, monitor eliminuje mikroprzycięcia oraz tzw. rozrywanie obrazu w grach komputerowych.

Warto dodać, że zastosowany panel cechuje się szerokimi kątami widzenia (po 178 stopni w pionie i poziomie), a ponadto oferuje zwiększoną jasnością - 400 cd/m2, co potwierdzono certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Czas reakcji to 1 ms (VRB), natomiast kontrast statyczny to 3000:1.

Monitor został wyposażony w dwa porty HDMI i jeden DisplayPort, a także gniazdo słuchawkowe i dwa głośniki o mocy 3 W. Konstrukcja umożliwia zmianę wysokości do 150 mm i pochylenia ekranu od -5° do 35°.

Acer Nitro XV240YPbmiiprx – mniejszy model z szybką matrycą

Drugi model spełni oczekiwania graczy z mniej zasobnym portfelem, którzy szukają mniejszego monitora do strzelanek.

Acer Nitro XV240YPbmiiprx to 23,8-calowy model, w którym zastosowano matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px i odświeżaniu 144 Hz. Także i w tym przypadku specyfikacja przewiduje wsparcie technologii FreeSync, więc nie trzeba się obawiać o zacinanie czy rozrywanie obrazu.

Ekran IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia i realistyczną kolorystykę (90% pokrycia palety barw DCI-P3 90% i dokładność odwzorowania kolorów z błędem Delta E<3). Jasność wynosi 250 cd/m2, czas reakcji to 1 ms (VRB) a kontrast to 1000:1.

Warto dodać, że producent zastosował tutaj także technologie BlueLightShield i Flickerless, chroniące oczy przed nadmiernym zmęczeniem wywoływanym przez światło niebieskie i migotanie. Podstawa monitora pozwala na dostosowanie połączenia ekranu do własnych preferencji. Do dyspozycji oddano jedno złącze DisplayPort, dwa HDMI, gniazdo słuchawkowe i głośniki o mocy 4 W.

Nowe monitory Acer Nitro wkrótce dostępne w sprzedaży - znamy ceny

Nowe modele reprezentują zupełnie różne segmenty, ale na pewno znajdą swoich zwolenników. Sprzedaż ma ruszyć niebawem - Acer Nitro XZ322QU został wyceniony na 2199 złotych i ma być dostępny w połowie sierpnia, a Acer Nitro XV240YPbmiiprx będzie kosztować 899 złotych i pojawi się już w przyszłym tygodniu.

Źródło: Acer

